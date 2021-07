Un jour au temple du sumo

24/07/2021 à 15h36 CEST

Manoj Daswani, Tokyo

Les journalistes locaux disent que venir couvrir les Jeux au Japon et ne pas visiter le temple national du sumo est un péché capital. Nous avons donc choisi de faire nos devoirs tôt et de chercher une place dès le premier jour depuis sa réouverture à la Kokugikan Arena. Personne ne veut manquer comment le siège du grand sport japonais a été transformé en scène de boxe lors de cet événement olympique, il est donc conseillé de faire une réservation bien à l’avance. En fait, dans presque tous les lieux, la même chose se produira. En raison des mesures de prévention contre le virus, la présence d’informateurs est limitée presque à l’expression minimale dans chaque sport et à chaque instant. Il en sera de même dans la zone mixte, d’autres fois une ruche de micros et cette fois un espace réservé à quelques micros et enregistreurs.

Eh bien, l’Arena impressionne. À tel point que certains habitants le considèrent comme un lieu sacré et l’appellent temple. Quelle que soit l’heure à laquelle vous allumez la télévision, au Japon, il y a du sumo à toute heure. L’enclave est impressionnante et faire le tour de son périmètre est vraiment épuisant. Lorsque nous accédons enfin à la tribune de presse, la première pensée est que les tribunes seraient pleines s’il y avait du public. Et selon certains stylo japonais, il y a ceux qui espèrent encore que ces Jeux se termineront avec des spectateurs, le ministère de la Santé ouvrira la main et, alors oui, Tokyo 2020 sera une fête.

L’arène Kokugijan, située à Chome, est considérée comme le siège spirituel du sumo. Son intérieur a été conçu avec le plus grand soin en forme de bol pour permettre que depuis ses 7 300 places les combats de sumo, ses astuces et ses détails puissent être contemplés et appréciés. Au Japon, il y a autant de spécialistes de cette discipline qu’il pourrait y en avoir dans le football en Espagne. Mais le fait est que dans cette épreuve olympique est célébrée ici la boxe, qui prend forme au centre de l’auditorium sur une toile bleue.

L’endroit est si sacré qu’il regorge d’avertissements. “Pour marcher sur le tapis, marchez pieds nus.” Il faut donc faire le tour du velours rouge pour se déplacer d’un endroit à un autre jusqu’à se rencontrer José Quiles, le premier des Espagnols à faire ses débuts. La Fédération de boxe est probablement parmi celles qui ont fait les meilleurs devoirs pour ces Jeux et celle qui a le plus progressé au cours des deux derniers cycles olympiques. Samu carmona Il était sur le point de sonner la cloche au Brésil et maintenant il y a quatre stilettos qui commencent leur combat pour les médailles cette semaine. Tout peut arriver avec un tableau aussi ouvert qu’intéressant. En cas de couronnement d’un succès, ils le feraient dans un lieu sacré. Restes vérifiés.