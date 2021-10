un jour, deux matchs, trois buts

19/10/2021 à 9h10 CEST

N’importe qui considérerait samedi comme bon si à 19 ans vous jouez vos premières minutes de parcours en Premier League, et que votre équipe gagne également. Cole palmer est entré à la 89e minute du match lors de la victoire 2-0 de Manchester City sur Burnley. Pep Guardiola décerne la dernière perle de sa carrière, déjà intégrée dans la discipline en équipe première, avec quelques minutes à l’Etihad Stadium. La journée était au rendez-vous pour le fêter tranquillement en famille, mais Palmer a eu une autre idée.

Ce même jour, le milieu de terrain a traversé le pont qui sépare le stade de Manchester City de sa ville sportive, a changé de maillot et a décidé de se mettre à la disposition de la filiale. Les réserves célestes étaient à court de troupes en raison d’un fléau de blessures et ont disputé un match à 19h30 contre la filiale de Leicester City. C’était pas mal du tout : Manchester City a gagné 5-0 et Cole Palmer a inscrit un triplé.

Le talentueux footballeur a fini par emporter le ballon dans les vestiaires avec le sourire, alors que ses coéquipiers prenaient des photos de lui et plaisantaient sur sa journée mouvementée. Ce n’est pas seulement la qualité de Palmer, mais aussi l’attitude reflétée samedi dernier, qui a convaincu Pep Guardiola que ce joueur n’a pas besoin d’être prêté pour acquérir de l’expérience. Le plan est pour vous de suivre les étapes de Phil Foden que, patiemment, il a appris et attendu son moment dans la discipline de l’équipe première, sans avoir à chercher des minutes à l’extérieur, jusqu’à ce qu’il devienne un de plus.

Cole palmer C’est l’exemple parfait d’un diamant poli par une manière de comprendre le football. A 16 ans, ayant pris du retard dans son développement physique, certaines voix dans l’académie du club ont suggéré qu’il ne devrait peut-être pas se voir proposer un renouvellement. Plusieurs techniciens de la carrière ont contredit cette théorie, convaincus que le talent du joueur finirait par l’emporter. Et il en a été ainsi.

Plus grand et plus grand que Foden, il peut se développer comme un intérieur, un extrême ou même un faux neuf. Derrière lui se trouvent d’autres perles, comme Liam Delap ou James McAtee, mais cela vise à être le cours Palmer. Il a marqué son premier but professionnel le 21 septembre, lors de la victoire de City contre les Wycombe Wanderers lors de la Carabao Cup, et bien qu’il n’ait que 19 ans, il a déjà fait le saut dans l’équipe anglaise des moins de 21 ans cette saison. Il a participé à trois matchs, dont deux en entrée. Dans les deux, il a marqué un but. Pep n’en doute pas : « On le renouvelle jusqu’en 2026 car on croit beaucoup en lui. Il peut jouer dans de nombreuses positions et il est cliniquement aller au but. Il grandit, s’améliore beaucoup chaque jour à chaque entraînement, et nous en sommes ravis & rdquor ;. Avec des jours comme samedi dernier, pas étrange du tout.