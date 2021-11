« Un jour ils diront qu’on est parfaits et un autre qu’on est de la merde »

01/01/2021 à 21:03 CET

Cristiano Ronaldo, attaquant de Manchester United, a minimisé les critiques que son équipe a reçues et Il a dit qu’il sait qu’un jour ils leur diront qu’ils sont « parfaits » et le lendemain qu’ils sont « de la merde ».

Les Portugais ont marqué un but samedi dernier et donné une passe décisive contre Tottenham Hotspur, lors d’une victoire (0-3) qui a gardé Ole Gunnar Solskjaer comme entraîneur de l’équipe et qui soulage la pression après la défaite contre Liverpool par 0-5.

« L’équipe était sous beaucoup de pression, un peu triste, mais nous savions que nous pouvions bien réagir. Nous avons bien joué et pris un bon départ », a déclaré Cristiano dans une interview à « Sky Sports ».

« Mon travail est d’aider l’équipe avec mon expérience, mes buts et mes passes décisives, donc je suis ravi d’avoir aidé. Je m’en fiche (ce que disent les critiques) car j’ai joué 18 ans en tant que professionnel, donc je sais que un jour je le ferai. Les gens diront que nous sommes parfaits et le lendemain ils diront que nous sommes de la merde », a déclaré Cristiano. « Je sais que nous devons y faire face, mais c’est toujours mieux quand les gens disent des choses gentilles sur nous et sont heureux.« il ajouta.