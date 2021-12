Un jour marqué par des annulations de matchs, DeMar DeRozan a brillé de sa propre lumière

20/12/2021 à 07:33 CET

Au cours d’un voyage où ils étaient trois matchs reportés en raison de l’absence de joueurs, dans le cadre du protocole contre le covid-19, les Phoenix Suns ont poursuivi leur haut niveau de jeu, DeMar DeRozan a prouvé qu’il pouvait battre le « King & rdquor; LeBron James et les Minnesota Timberwolves ont de nouveau souri.

Les matchs suspendus ont été Cleveland Cavaliers contre Atlanta Hawks, Brooklyn Nets contre Denver Nuggets et New Orleans Pelicans contre Philadelphia 76ers.

Soleils 137- Frelons 106

Les Phoenix Suns ne cèdent pas un pas à leur position de leader des victoires en NBA et ce dimanche, ils ont dépassé les Charlotte Hornets, 137-106, pour maintenir leur suprématie dans la ligue.

Dans une offensive distribuée, dans laquelle neuf de ses joueurs ont marqué au moins 11 points Devin Booker et Mikal Bridges ont ajouté 16 points chacun, tandis que Deandre Ayton a réussi un double-double de 15 points et 15 rebonds pour favoriser le succès des Suns.

Le meneur vétéran Chris Paul a ajouté 14 points et neuf passes décisives dans son travail ce dimanche, pour les champions NBA West.

Miles Bridges a montré son visage pour les Hornets, obtenant 26 points, dans une rencontre où LaMelo Ball a terminé avec neuf points, 10 rebonds et sept passes décisives.

Taureaux 115-110 Lakers

LeBron James a une nouvelle fois montré sa grande puissance sur le terrain, mais n’a pas pu empêcher les Lakers de Los Angeles d’être vaincus contre DeMar DeRozan et les Chicago Bulls par 115-110, ce dimanche en NBA.

James, il jouait sans la présence d’Anthony Davis, qui sera absent plusieurs semaines, a marqué 31 points, pris 14 rebonds et distribué six passes de touché dans sa tentative de mener les Lakers à la victoire.

Point de garde russell Westbrook a accompagné James dans ce voyage, marquant 20 points, avec neuf rebonds et huit passes décisives.

DeMar DeRozan était au cœur de l’attaque de l’une des équipes les plus durement touchées par le Covid-19 cette saison, marquer 38 points, avec un bilan de 12-24 sur le terrain et de 16-17 sur les lancers francs, en plus d’avoir enregistré six passes décisives.

Nikola Vucevic a complété l’attaque des vainqueurs, avec un double-double de 19 points et 13 rebonds.

Timberwolves 111- Mavericks 105

Le centre américano-dominicain Karl-Anthony Towns a marqué 21 points, Il a récolté sept rebonds et six passes décisives pour mener la cinquième victoire consécutive des Minnesota Timberwolves alors qu’ils battaient les Dallas Mavericks 111-105.

D’Angelo Russell l’accompagna à l’attaque, conclure la réunion avec 18 unités, qu’il a soutenu avec quatre paniers à une distance de trois points.

Les Mavericks ont joué leur quatrième match sans leur star, le Slovène Luka Doncic. L’ancien joueur du Real Madrid en Espagne a été hors-jeu en raison d’une blessure à la cheville gauche.

Comme c’est devenu une habitude, quand Doncic a été hors jeu, Tim Hardaway Jr. s’est avancé pour diriger l’attaque de Dallas, enregistrant 28 points, lors d’un tir de 10 à 19 depuis le terrain, dont quatre tirs sur 13 qu’il a réalisés depuis la ligne des trois points.

Rois 121 – Éperons 114

Sacramento Kings avait trois joueurs avec plus de 20 points et de cette façon, ils ont remporté une victoire 121-114 sur les Spurs de San Antonio.

Buddy Hield a dirigé l’équipe, marquant le total de points le plus élevé du match, avec 29, soutenu par un double-double de Tyrese Haliburton, qui a terminé le match avec 27 points et 11 passes décisives.

Damian Jones, avec 23 points, a été la troisième arme utilisée par les Kings dans leur attaque.

Dejounte Murray avec 25 points, neuf passes décisives et sept rebonds, et Keldon Johnson avec un double-double de 16 points et 11 rebonds, étaient les hommes principaux dans le jeu pour l’équipe de San Antonio.

Grizzlis 100 – Trail Blazer 105

Damian Lillard était à nouveau le pointeur des Portland Trail Blazers, qui ce dimanche a stoppé par cinq la séquence de victoires consécutives des Grizzlies de Memphis, qu’ils ont battus par 100-105, en NBA.

Lillard a marqué 32 points, a distribué cinq passes décisives et pris cinq rebonds pour mener l’attaque de Portland.

Norman Powell a réussi cinq tirs à trois points et crédité 28 points. pour accompagner le meneur vétéran dans l’attaque, pour les vainqueurs.

Les Grizzlies, qui étaient sortis lors de leurs cinq derniers matchs, n’ont pas pu se présenter ce dimanche, malgré le beau travail offensif de Dillon Brooks, qui a terminé avec 37 points.

Pistons 100 – Chaleur 90

Saddiq Bey a marqué 26 points pour mener les Detroit Pistons à une victoire pour 100-90 contre le Heat de Miami et avec elle, ils ont arrêté dans 14 leur série de défaites consécutives.

Bey a fait sept de ses 13 tirs sur le terrain, dont trois des six tirs qu’il a tirés à trois points et neuf de ses 10 lancers francs pour les Pistons afin d’éviter d’établir un nouveau record de défaites au cours d’une saison.

Le vétéran de la base Kyle Lowry, a marqué 19 unités et distribué 10 passes décisives, pour conclure avec un double-double, pour être le pilier de l’attaque du Heat.

Duncan Robinson a eu un match à oublier, échouant à neuf de ses 11 tentatives sur le terrain, dont huit des 10 qu’il a pris sur une distance de 3 points, pour culminer avec six buts en plus de 33 minutes d’action.

1- Brooklyn Nets (21-9)

2- Chicago Bulls (18-10)

3- Cleveland Cavaliers (19-12)

4- Milwaukee Bucks (19-13)

5- Miami Heat (18-13)

6- Washington Wizards (16-15)

7- Boston Celtics (15-15)

8- Philadelphia 76ers (15-15)

9- Charlotte Hornets (16-16)

10-Raptors de Toronto (14-15)

11- Atlanta Hawks (14-15)

12- New York Knicks (13-17)

13- Indiana Pacers (13-18)

14- Orlando Magic 6-25

15- Pistons de Détroit 5-24

CONFÉRENCE OUEST :

1.- Soleils Phénix (24-5).

2.- Golden State Warriors (24-6)

3.- Utah Jazz (20-9).

4.- Grizzlis de Memphis (19-12).

5.- LA Clippers (16-14).

6.- Denver Nuggets (15-14).

7.- Lakers de Los Angeles (16-15).

8.- Minnesota Timberwolves (14-15).

9.- Dallas Mavericks (14-15).

10.- Rois de Sacramento (13-18).

11.- Portland Trail Blazers (13-18).

12.- San Antonio Spurs (11-18).

13.- Houston Rockets (10-20).

14.- Pélicans de la Nouvelle-Orléans (10-21).

15.- Oklahoma City Thunder (9-19).