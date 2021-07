Un jour qui a changé le cours de l’histoire

Le 6 juillet 1957, John Lennon, 16 ans, a rencontré Paul Mccartney. C’était à St. Peter’s, à l’église paroissiale de Woolton à Liverpool, et John jouait avec les Quarry Men lors d’une fête d’église/d’une garden party.

C’était un samedi après-midi et Paul était allé à la fête avec son ami, Ivan Vaughan, pour regarder le groupe de skiffle de John, The Quarry Men. (Le groupe était composé d’Eric Griffiths, Colin Hanton, Rod Davis, John Lennon, Pete Shotton et Len Garry.) Le groupe a pris son nom de Quarry Bank High School, qu’ils ont tous fréquenté.

Les Quarry Men ont joué sur une scène de fortune, dans un champ derrière l’église. John jouait de la guitare et chantait, tandis qu’Eric Griffiths jouait également de la guitare, Colin Hanton, la batterie, Rod Davies un banjo, Pete Shotton était à la planche à laver et Len Garry jouait l’inévitable basse.

Les choses avaient commencé en début d’après-midi avec un court défilé dans ce quartier huppé de Liverpool, avec quelques camions amenant la Rose Queen, sur le premier camion, et les Quarry Men sur un deuxième camion. Le plus grand défi pour John et ses camarades du groupe était de rester debout à l’arrière du véhicule en mouvement tout en continuant à jouer ; une fois dans le champ derrière l’église, les choses sont devenues un peu plus faciles.

Le soir, les Quarry Men ont joué au Grand Danse dans la salle paroissiale, en face de l’église ; partageant l’addition avec la bande de George Edwards. Ivan Vaughan avait parfois joué de la basse avec les Quarry Men et c’est lui qui présenta Paul à John.

McCartney, vêtu d’une veste blanche avec des taches d’argent et du pantalon de drainage noir obligatoire, a parlé avec John pendant un petit moment et après avoir montré à John une technique d’accord, McCartney a joué quelques chansons, dont un pot-pourri de Petit Richardles airs de, avec Eddie Cochran‘s “Twenty Flight Rock” et Gène Vincentest “Be-Bop-A-Lula”.

Selon Paul, « Je me souviens de John chantant une chanson intitulée ‘Come Go With Me’. Il l’avait entendu à la radio. Il ne connaissait pas vraiment les couplets, mais il connaissait le refrain. Le reste, il l’a juste inventé. J’ai juste pensé: “Eh bien, il a l’air bien, il chante bien et il m’a l’air d’être un excellent chanteur principal.” Bien sûr, il avait enlevé ses lunettes, donc il avait l’air vraiment suave. Je me souviens que John était bon.

Par la suite, John et Pete Shotton se sont demandé s’il fallait ou non demander à Paul de rejoindre The Quarry Men. Ils ont décidé que ce serait une bonne idée et quelques semaines plus tard, Shotton a vu Paul faire du vélo à Woolton et lui a demandé de se joindre à nous. Après une petite réflexion, Paul a accepté de devenir membre.

Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.