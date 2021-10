Un jour victorieux à New York

Photo de Grant Halverson/.

De plus, des legs et des contrats à terme en jeu mardi soir à Fenway

JJ s’ouvre avec les Yankees décrochant la deuxième place de joker et un rendez-vous avec les Red Sox à Fenway mardi soir où les héritages et les emplois seront en jeu (01:16). Ensuite, il arrive aux Jets et aux Giants en remportant leurs premières victoires de la saison et le jeu prometteur de leurs quarts (23:40). Ensuite, JJ discute avec un ami de la série, acteur et grand fan des Yankees, Nick Turturro, de son niveau de confiance pour mardi soir à Fenway et des joueurs qui doivent s’intensifier (41:49). Enfin, il réagit au retour de Brady en Nouvelle-Angleterre et au reste des matchs de la semaine 4 de la NFL (56:42) avant de conclure avec sa prédiction officielle pour le match wild-card Yankees-Red Sox (68:21).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invité : Nick Turturro

Producteur : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify