Un journal appartenant à Alibaba créant des NFT appelé ARTIFACT pour archiver des informations ; Tencent met en place le siège de la blockchain

SCMP vise également à créer un DAO et à développer sa plate-forme de marché dans la dernière phase de la feuille de route, selon leur litepaper.

Le géant chinois de la technologie Tencent envisage d’installer un siège de blockchain, a rapporté The Economic Daily, un journal du PCC relevant directement du Comité central parrainé par le Conseil des Affaires d’Etat. La société de capital-risque axée sur la blockchain, Sino Global a noté,

« C’est une position importante de l’opinion publique pour le Comité central du Parti et le Conseil d’État de guider le travail économique national. »

Outre un siège de blockchain, Tencent mettra également en place une plate-forme informatique commerciale blockchain dans le quartier Haidian de Pékin. Ce district serait au cœur du centre international d’innovation scientifique et technologique promu dans le « 14e plan quinquennal » de la Chine.

Cependant, apparemment, cela n’a rien à voir avec la crypto-monnaie.

Tencent a également enregistré une série de nouveaux brevets de blockchain dans différents domaines, suggérant que “l’entreprise est sur le point de lancer de nouvelles entreprises liées à la blockchain”, a déclaré Sino Global.

Baidu, le “Google de Chine”, possède également sa propre plate-forme de blockchain ouverte appelée XuperChain, qui se veut open source, auto-développée et contrôlable, affirmant avoir effectué plus de 400 millions de transactions et desservir plus de 3,5 millions d’utilisateurs.

Un autre géant, le géant du commerce électronique JD.com, fait activement la promotion de la technologie blockchain, en se concentrant sur la traçabilité des produits. Il a lancé son activité blockchain en 2018 et une application de facturation basée sur la blockchain qui peut suivre numériquement les factures CPIC (China Pacific Insurance).

Enregistrement de l’historique

En novembre 2017, le groupe Alibaba, Ant Financial Group et la nouvelle zone chinoise de Xiong’an ont signé un accord de coopération stratégique pour créer une plate-forme de mise en œuvre numérique de la blockchain de Xiongan.

Alibaba Group détient actuellement le plus grand nombre de brevets technologiques blockchain au monde.

Le journal South China Morning Post (SCMP) d’Alibaba, propriété de Jack Ma, a également annoncé qu’il créait désormais ses propres NFT pour archiver les informations.

La société a publié le litepaper de «Artifact», partageant qu’en créant une norme pour l’enregistrement de l’historique sur la blockchain, elle vise à assurer l’immuabilité et la propriété décentralisée.

En symbolisant l’histoire en tant qu’«ARTEFACTS», tout le monde aura la possibilité de découvrir, de collectionner, de présenter, d’échanger et de réanimer des moments et des objets significatifs de notre expérience humaine collective, a-t-il déclaré.

Le lightpaper mentionne également une feuille de route pour le projet NFT, qui stipule qu’après le lancement des ARTIFACTs, ils permettront une capacité de frappe multi-chaînes pour eux et les ouvriront à des partenaires sélectionnés choisis et authentifiés par le Conseil.

La dernière phase de la feuille de route est de créer un DAO pour gérer l’authentification des ARTIFACTs et développer sa plateforme de marketplace.

