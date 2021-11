Un journal appartenant prétendument à Ashley Biden révèle des détails personnels troublants

par Kevin Downey Jr, PJ Media :

Un journal qui appartiendrait à la fille du président Biden, Ashley, qui contient des détails surprenants et effrayants sur sa vie personnelle, a été rendu public par National File avant les élections de 2020. Il a refait surface dans les nouvelles en raison de raids très médiatisés du FBI qui auraient été liés au journal.

Un porte-parole du FBI à New York n’a pas souhaité commenter l’enquête, affirmant seulement que des agents avaient « exécuté des activités d’application de la loi liées à une enquête en cours » à deux endroits. L’une des perquisitions a eu lieu dans un appartement de la 35e rue Est près du tunnel Midtown et l’autre à Mamaroneck, NY, au nord de New York.

Un porte-parole du bureau du procureur des États-Unis à Manhattan a refusé de commenter.

Le ministère de la Justice de l’administration Trump, alors dirigé par le procureur général William P. Barr, a ouvert une enquête sur l’affaire peu de temps après qu’un représentant de la famille Biden a signalé aux autorités fédérales en octobre 2020 que plusieurs des objets personnels de Mme Biden avaient été volés dans un cambriolage, selon deux personnes informées à ce sujet.