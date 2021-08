Un journal britannique est critiqué pour avoir laissé entendre que les jeux vidéo sont “la prochaine pandémie mondiale”

Image : Polina Tankilevitch / Pexels

Les effets des jeux vidéo sur la santé ont été discutés et débattus depuis l’aube de l’industrie du divertissement interactif dans les années 70, et bien qu’il y ait eu de nombreuses études qui mettent en évidence l’impact positif des jeux sur les gens, celles qui se concentrent sur le négatif fait généralement plus de bruit dans les médias grand public.

L’exemple le plus récent nous vient du journal britannique The Telegraph, qui a publié un article intitulé « L’opium spirituel : la dépendance au jeu pourrait-elle ruiner une génération ? L’article s’appuie sur une récente déclaration faite par les médias d’État chinois qui comparent les jeux vidéo à des « drogues électroniques ».

Le Telegraph soutient que les enfants sont devenus normalisés à l’utilisation d’écrans via des smartphones, des tablettes et des “iPads de classe” et que cela pourrait être “potentiellement nocif pour le cerveau des adolescents”. Le jeu est considéré comme une forme de temps d’écran particulièrement addictive, et l’article déclare qu'”il est temps que nous nous réveillions tous à la possibilité” opioïde “de jouer, avant que la dépendance à l’écran chez les adolescents ne devienne une autre pandémie mondiale”.

Le Telegraph s’entretient également avec l’auteur Abi Silver, qui a récemment publié une œuvre de fiction – Le jeu Midas – dans laquelle deux avocats défendent un joueur et célébrité de YouTube accusé d’avoir tué un « éminent psychiatre anti-gaming ».

S’exprimant dans l’article, Silver affirme que son fils est devenu « obsédé par le jeu addictif qui libère de la dopamine » Fortnite, ajouter:

J’ai été choqué et indigné qu’il y ait quelque chose là-bas, non réglementé et librement accessible à nos enfants, qui était considéré comme très dangereux, mais personne ne faisait rien à ce sujet. C’était comme si quelqu’un entrait dans la chambre de mon fils la nuit et lui injectait une drogue addictive.

Comme on pouvait s’y attendre, le Telegraph a été critiqué à propos de l’article, qui présente des chiffres potentiellement trompeurs concernant le nombre de personnes souffrant de “trouble du jeu” – qui est maintenant reconnu par l’Organisation mondiale de la santé comme un problème légitime qui, selon le Telegraph, certains ” 86 millions de personnes” sont affligés.

Cependant, les chiffres obtenus par The Guardian (merci, VGC) via des demandes d’accès à l’information ont montré que seulement 56 personnes ont suivi un traitement pour dépendance au jeu entre janvier et mai au Royaume-Uni cette année, sur une population de joueurs d’environ 40 millions de personnes.

S’adressant à VGC à propos de l’article du Telegraph, un porte-parole de l’organisme commercial britannique Ukie a déclaré :