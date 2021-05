Un journal de Barcelone affirme que le Bayern Munich a fait une offre pour Miralem Pjanic

Avec la saison terminée et il ne reste plus que les Euros à l’horizon, le Bayern Munich est lié à autant de milieux de terrain que la presse peut mettre la main. Alors que les rumeurs de Wijnaldum ne sont finalement allées nulle part, un journal basé à Barcelone affirme désormais que les Bavarois sont l’un des nombreux clubs à proposer Miralem Pjanic.

Le milieu de terrain bosniaque est passé de la Juventus à la capitale catalane l’été dernier, tandis qu’Arthur a déménagé dans l’autre sens. Aucun des deux joueurs n’a beaucoup aidé leurs clubs respectifs, et les transferts ne représentaient guère plus que des moyens de manigances comptables pour aider le Barca et la Juve à faire face à leur terrible situation financière.

Maintenant, le Barça cherche à vendre Pjanic, si l’on en croit Mundo Deportivo. C’est presque certainement vrai, car le joueur a été pauvre pour le Barça et ils voudront que son salaire soit retiré des livres dès que possible. Les noms qui lui sont liés sont les plus habituels – Chelsea, Juventus et Bayern Munich. Malheureusement, c’est là que la plausibilité de la rumeur s’effondre quelque peu.

Miralem Pjanic a 31 ans, et en tant que personne qui regarde la Juve et le Barca semi-régulièrement, je peux dire qu’il n’a pas eu une bonne saison depuis 2019. S’il est extrêmement bon marché à obtenir, alors peut-être que le Bayern pourrait tenter sa chance. à le chanter. Sinon, il n’a pas la mobilité nécessaire pour être un pilier du système basé sur le pressage du club, et son expérience serait compensée par ses revendications salariales inévitablement élevées. À ce stade, vous feriez mieux de vous fier à Marc Roca.

Pour l’instant, nous pouvons supposer qu’il n’y a pas de vérité dans cette rumeur, et le Bayern continuera à chercher de nouveaux milieux de terrain ailleurs.