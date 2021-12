Un journal de Hong Kong ferme ses portes après une descente de police, dans le cadre de la répression continue de la dissidence en Chine

Un site d’information à Hong Kong a fermé ses portes après une descente de police dans son bureau et l’arrestation de six rédacteurs en chef et anciens membres du conseil d’administration, l’incident le plus récent de la répression continue contre la dissidence pro-démocratie dans la ville semi-autonome de Chine.

La fermeture de Stand News a eu lieu mercredi et a été suivie d’une déclaration du groupe indiquant que son site Web et ses médias sociaux ne sont plus mis à jour et seront supprimés, selon l’Associated Press.

La fermeture fait suite à la fermeture en juin du média pro-démocratie Apple Daily, après que des officiers supérieurs ont été arrêtés, l’éditeur Jimmy Lai a été arrêté et une loi sur la sécurité nationale a été promulguée l’année dernière.

Dans le raid de Strand News, plus de 200 policiers titulaires d’un mandat de saisie de tout le matériel d’information pertinent ont été impliqués dans la perquisition, selon le service de presse.

Le Parti communiste chinois au pouvoir et les législateurs de Hong Kong ont intensifié leurs efforts pour arrêter la dissidence depuis les manifestations de plusieurs mois dans la ville semi-autonome qui ont commencé en mars 2019.

Mardi, la police a également inculpé Lai, déjà emprisonné pour d’autres chefs d’accusation, de sédition.

« Nous ne ciblons pas les journalistes. Nous ne ciblons pas les médias. Nous avons juste ciblé des infractions à la sécurité nationale », a déclaré un surintendant principal du département de la sécurité nationale de la police, rapporte également le service de presse. « Si vous signalez seulement, je ne pense pas que ce soit un problème. »

