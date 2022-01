L’examen du droit dirigé par des étudiants de l’Université Emory est confronté à une révolte de la part des contributeurs pour avoir exigé que l’on abandonne le « langage insensible » d’une critique « blessante et inutilement conflictuelle » du concept de racisme systémique.

Deux contributeurs ont confirmé à Just the News qu’ils avaient retiré leurs essais d’un prochain numéro « festschrift » honorant le travail de Michael Perry d’Emory, pour protester contre la tentative d’Emory Law Journal de censurer un essai de Larry Alexander de l’Université de San Diego.

Alexander a déclaré à Just the News que lui, Steve Smith de l’USD et Andrew Koppelman de Northwestern publiaient maintenant leurs essais dans le Journal of Contemporary Legal Issues, qu’il édite.

« Donc, la bonne nouvelle est que Perry obtient deux festschrifts au lieu d’un », a écrit Koppelman dans un e-mail. « La mauvaise nouvelle est que l’Emory Law Journal s’est engagé dans une censure honteuse », mais il est convaincu qu’un futur comité de rédaction aura « une meilleure compréhension de ses responsabilités ».

Deux autres contributeurs ont promis de se retirer à moins que le journal ne leur permette « d’inclure un texte de présentation devant leurs essais qui proteste contre la décision de ne pas publier Larry », a écrit la collègue d’Alexander à l’USD, Gail Heriot, pour le blog juridique Volokh Conspiracy.

Ils ne lui ont pas donné la permission de divulguer leurs noms, a déclaré Heriot à Just the News dans un e-mail, mais « l’un vient de l’Académie navale et l’autre de Yale (émérite) ».

Les revues de droit gérées par des étudiants ont subi les mêmes changements que les autres médias étudiants. Ceux de Harvard et de l’Université de New York ont ​​été poursuivis en 2018 pour des allégations de discrimination fondée sur la race et le sexe, à la fois dans la composition de leurs membres et dont ils ont accepté les articles.

Le Emory Law Journal l’a invité à contribuer parce qu’il est un « ami professionnel de longue date » de Perry, a déclaré Alexander. Il a reçu une « communication standard d’examen de la loi [that] n’a pas mentionné la censure du contenu.

Alexander a choisi d’écrire un essai critique sur la théorie de « l’impact racial disparate » de Perry dès le début de sa carrière, et les éditeurs lui ont donné « plusieurs suggestions qu’on m’a dit que je pouvais accepter ou ignorer ».

Il a ignoré celles nécessitant des révisions substantielles de la troisième et dernière section, qui examinait les preuves et proposait des remèdes au «racisme systémique», puis a appris que les modifications n’étaient pas facultatives.

Le professeur de droit de Cornell, William Jacobson, a publié certains des échanges de courriers électroniques entre la revue et Alexander sur son blog Legal Insurrection.

Le comité de rédaction « a déclaré à l’unanimité qu’il ne se sentait pas à l’aise de publier cet article tel qu’il est écrit », a écrit la rédactrice en chef Danielle Kerker Goldstein à Alexander, et il doit être « grandement révisé » pour être publié.

Il doit non seulement supprimer la troisième section, mais aussi ajouter plus sur «les mérites» du travail de Perry aux deux premières sections, a-t-elle écrit. Également sur le billot : le « terme objectivant » d’Alexandre[s] « les Noirs » et « les Noirs » … les discussions sur la criminalité et l’hérédité » et « la déclaration non citée selon laquelle, heureusement, le racisme n’est pas un problème aujourd’hui ».

Alexandre refusa catégoriquement. « Je ne peux pas croire le ton de censure que vous adoptez envers un participant invité au symposium », a-t-il écrit. « Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ce que j’ai écrit, mais ce que j’ai écrit, je le soutiens. »

Il s’agissait d’une demande sans précédent d’un journal juridique d’après son expérience, a déclaré Alexander à Just the News. Il a enseigné à l’USD pendant plus de 50 ans, dont la moitié avec le statut « éminent ».

Goldstein et Shawn Ren, rédacteur en chef d’articles, n’ont pas répondu aux questions de Just the News cherchant une explication de son processus d’édition, s’il a rejeté les essais invités pour des raisons similaires à celles qu’il a données à Alexander, et comment les retraits d’essais pourraient affecter le festschrift de Perry.

Ils n’ont pas répondu à deux demandes de partage de l’échange d’e-mails complet, qui, selon Alexander, est « disponible » dans son intégralité, mais ne l’a pas fourni.

Smith a déclaré à Just the News que les rédacteurs de la revue avaient fait une « modification assez légère » de son essai, « Michael Perry, Dark Prophet of Progressive Collapse » et n’avaient eu aucune « objection de fond ».

L’essai a contesté l’argument initial de Perry selon lequel les tribunaux devraient étendre les droits de l’homme par une approche « non interprétative » de la Constitution, en utilisant un cadre « religieux » et « prophétique ».

Bien qu’il ait également « des questions ou des objections à propos de certaines parties » de l’essai d’Alexander, « en particulier en ces temps controversés, un engagement en faveur de la liberté d’expression est particulièrement vital », selon l’e-mail de Smith aux éditeurs de la revue, publié par Legal Insurrection. « [C]à l’inverse, le type de censure que vous pratiquez est particulièrement répréhensible et malheureux.

L’essai de Koppelman pour le journal examine les « choix de valeur controversés et non défendus » dans le projet « tout au long de la vie » de Perry sur les droits de l’homme : « Ce qu’il propose est moins un récit philosophique qu’un ensemble d’articles de foi ».

Il a déclaré à Just the News qu’il n’était pas d’accord avec « la description du monde de Larry », qui fait remonter la pauvreté des Noirs principalement aux « facteurs culturels qui ont produit la désintégration de la famille, qui à son tour ont produit de mauvais résultats scolaires et la criminalité ».

Mais le professeur du dollar américain « en offre la preuve, et il est d’une certaine urgence morale de savoir s’il a raison », a déclaré Koppelman. Les éditeurs de la revue n’ont pas précisé ce qui était faux ou en deçà des normes savantes, ce qui suggère qu’ils s’opposent aux travaux savants qui « décrivent[s] véritables états de choses » si c’est blessant ou inutilement conflictuel. Ce point de vue est « de plus en plus courant et nous handicape dans la résolution des véritables problèmes d’inégalité raciale ».

Il a également accusé les rédacteurs en chef d’avoir qualifié à tort la discussion d’Alexander sur le racisme de « pas fortement liée » à l’analyse de Perry.

Koppelman a fait des points similaires dans son e-mail aux éditeurs de la revue, qu’il a partagés. Les trois contributeurs sont prêts à trouver un autre éditeur, a-t-il prévenu. « Mais je déteste faire ça », a-t-il déclaré. « Emory est une excellente faculté de droit, et cela créera un scandale qui vous discréditera, vous et votre journal. »

Perry, le sujet du numéro spécial, n’a pas répondu aux questions sur la façon dont il évaluerait le processus d’édition du journal juridique et si le festschrift devrait être publié à la lumière des retraits et des demandes de révision d’Alexander.