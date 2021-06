Le Journal de l’American Psychoanalytic Association a publié un article en avril accusant la « blancheur » d’être une « affection maligne, semblable à un parasite » qui « rend les appétits de ses hôtes voraces, insatiables et pervers ». L’article est essentiellement une chape raciste contre les Blancs pour une supposée publication médicale.

Voici le résumé d’un article intitulé « On Avoir la blancheur » par Donald Moss, qui a été publié par le Journal of the American Psychoanalytic Association : « La blancheur est une condition que l’on acquiert d’abord et que l’on a ensuite – une condition maligne, semblable à un parasite, à laquelle les personnes « blanches » ont une sensibilité particulière. La condition est fondamentale, générant des manières caractéristiques d’être dans son corps, dans son esprit et dans son monde. La blancheur parasitaire rend les appétits de ses hôtes voraces, insatiables et pervers. Ces appétits déformés ciblent particulièrement les peuples non blancs. Une fois établis, ces appétits sont presque impossibles à éliminer. Un traitement efficace consiste en une combinaison d’interventions psychiques et socio-historiques. De telles interventions ne peuvent raisonnablement viser qu’à remodeler les appétits infiltrés de Blancheur – à réduire leur intensité, redistribuer leurs objectifs, et parfois tourner ces objectifs vers le travail de réparation. Lorsqu’ils sont rappelés et représentés, les ravages causés par la maladie chronique peuvent fonctionner soit comme un avertissement (« plus jamais ça »), soit comme une tentation (« encore mieux »). La mémorialisation seule n’est donc pas une garantie contre la régression. Il n’y a pas encore de remède permanent.

Un homme de cette association psychanalytique américaine en particulier était déjà apparu dans un article de Newsweek intitulé “Comment le meurtrier Charles Manson et le président Donald Trump ont utilisé un langage similaire pour gagner des adeptes”.

Le racisme anti-blanc est un cancer malin dans notre société, selon de nombreuses personnes de toutes races qui observent une hostilité anti-blanche venant des grandes institutions.

