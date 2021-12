Un journaliste a des nouvelles inquiétantes sur les blessures de Tottenham avant le choc de Leicester

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Alasdair Gold a déclaré sur sa chaîne Youtube que Sergio Reguilon de Tottenham Hotspur pourrait bien être absent de son match contre Leicester City jeudi.

En route pour Leicester ?

Reguilon a été contraint de se retirer tôt lors du dernier match de Tottenham contre Norwich City, mais l’Espagnol a insisté par la suite sur le fait que son problème n’était pas grave.

Il a dit qu’il serait de retour dans quelques jours dans un message sur les réseaux sociaux.

Cependant, cela ne s’est pas avéré être le cas, selon Gold, qui dit que Reguilon n’est toujours pas de retour en pleine formation.

Étant donné que le match de Norwich s’est déroulé il y a 10 jours, il semble que le problème des blessures soit pire que prévu.

Et cela pourrait être un problème, Tottenham étant prêt à rejouer dans un peu plus de 24 heures.

« On me dit que Sergio Reguilon ne s’entraîne pas encore complètement après celui-là (sa blessure contre Norwich), il est sur le chemin du retour mais je me demande juste si jeudi pourrait arriver trop tôt », a déclaré Gold.

Gros soucis ?

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Si Tottenham doit manquer la disponibilité de Reguilon, ce sera une grande inquiétude.

L’arrière gauche volant a été un joueur clé sous Antonio Conte à ce jour et a contribué avec un but et une passe décisive lors de ses deux derniers matchs complets.

Ses talents d’attaquant ont vraiment pris de l’importance après s’être vu confier un rôle plus avancé.

Si Reguilon manque à l’appel, il se pourrait que Ryan Sessegnon intervienne.

Conte a parlé très positivement de Sessegnon, mais ses performances à ce jour sous un maillot des Spurs ont été mitigées.

Il a récemment été expulsé contre Mura en Ligue Europa, mais il a impressionné après avoir été retiré du banc contre Norwich.

Sessegnon semble vraiment jouer pour son avenir avec les Spurs pour le moment et s’il se voit offrir une autre chance contre Leicester, il subira une pression importante pour impressionner.

