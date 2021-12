Un journaliste accusé de redevances d’artistes de Bilking « s’excuse sans équivoque »

Crédit photo : Eric T. White / CC par 4.0

Un journaliste lauréat du prix Pultizer a été critiqué pour avoir prétendument privé des centaines d’artistes des redevances de streaming.

Le musicien et YouTuber Benn Jordan a mis en ligne une vidéo le 2 décembre soulignant le problème. Jordan dit que le journaliste Ian Urbina (New York Times, The Guardian, The New Yorker) a collecté la majorité des redevances de streaming de son Outlaw Ocean Music Project. Plus de 400 artistes sont impliqués dans le projet, et Urbina a d’abord nié avoir reçu le moindre profit.

Qu’est-ce que The Outlaw Ocean Music Project ?

Il s’agit d’une série d’albums et d’EP inspirés du livre et de la série de reportages d’Urbina – The Outlaw Ocean. Le travail se concentre sur la piraterie et l’anarchie de l’océan, y compris les droits de l’homme et les abus du travail. La vidéo d’appel indique qu' »au moins » 462 artistes ont signé des contrats avec Urbina pour être présentés. Plus de 2 000 chansons ont Urbina répertorié comme co-artiste. Jordan dit qu’Urbina a reçu plus de redevances que les musiciens qui ont écrit et enregistré la musique.

Urbina est également accusé d’avoir déformé son association avec le New York Times. Lors du recrutement d’artistes dans le projet, Urbina a envoyé un courrier électronique à partir de son compte de messagerie Times, même s’il avait quitté la publication. Urbina a qualifié le problème d’erreur raisonnable et de moyen simple d’obtenir davantage de soutien pour ses efforts.

Ben Jordan allègue qu’on avait promis aux musiciens un partage des redevances 50/50. Une page FAQ sur le site Web du Outlaw Ocean Music Project comprend une section : « Les artistes devraient-ils rejoindre le projet en espérant que cela se traduira par une plus grande diffusion de leur musique ? »

« Non. Cela ne devrait pas être la motivation principale pour qu’un artiste rejoigne le projet. Pourquoi? Parce que l’artiste fait don de 50 % de tous les revenus de sa musique à Synesthesia dans le but de soutenir davantage de reportages et de sensibilisation. »

Mais creusez un peu plus et les détails semblent louches. Urbina étant répertorié comme co-artiste, il a droit à une partie des redevances de l’artiste. Mais il est aussi à la tête de Synesthesia Media, le label à l’origine du projet. Urbina a donc dû plonger des deux côtés de la scission. Jordan dit qu’Urbina n’a pas été totalement transparent avec les artistes sur le fait d’être à la tête du label, et allègue qu’il a utilisé un « langage distrayant » en y faisant référence.

Jordan dit également qu’Urbina a écrit sur le potentiel de promotion future de Netflix, de podcasts et de grands événements en direct avec de grandes foules. Mais ces événements ne se sont jamais matérialisés. Urbina a répondu à la vidéo YouTube le 4 décembre, qualifiant les allégations d' »inexactes ».

« Ni Synesthesia ni Ian Urbina n’ont tiré de profit de la musique », indique le communiqué. « Tout l’argent qui a été gagné grâce à la musique revient aux musiciens ou est utilisé par Synesthesia pour élargir la portée du journalisme en couvrant les coûts des nouveaux albums. »

Le label propose également de libérer les artistes qui ne souhaitent plus participer au projet. « Si seulement [artists] ne souhaitent plus consacrer une partie des revenus du streaming à ce projet, nous les libérerons de cet accord et redirigerons 100% de tous ces revenus vers l’artiste. Nous sommes attachés à l’idée que les journalistes et les musiciens travaillent ensemble pour attirer davantage l’attention sur les sujets importants que nous couvrons.

Pourquoi Ian Urbina s’est-il excusé ?

« Vous convainquez les artistes d’investir leur temps, leur groupe, leurs efforts, leur public, leur confiance et leur créativité dans votre projet, il est important de communiquer pleinement avec eux, de s’assurer qu’ils reçoivent des déclarations de redevances et qu’ils soient payés à temps, de répondre rapidement à leurs questions », explique Urbina. «Je n’ai pas réussi à faire ces choses. Le label que j’ai créé pour exécuter le projet et le sous-traitant que j’ai engagé pour faire ces choses ont également échoué. Je m’excuse sans équivoque.

Urbina accuse la société qui gère la distribution de Synesthesia – Naymlis Inc. « À ce jour, Synesthesia elle-même n’a reçu aucun paiement ou déclaration de redevance de Naymlis Inc. depuis juin 2021 », écrit le label. Le directeur de Naymlis, Kyle Dick, a contacté Rolling Stone pour réfuter ces affirmations.

Dick dit que la faute de tout paiement tardif aux artistes incombe au label. « Notre accès aux informations nécessaires à la préparation des déclarations de redevances a été interrompu par Synesthesia en août », a déclaré Dick à Rolling Stone. « Cet accès n’a été rétabli que très récemment. En conséquence, cela a retardé la préparation des déclarations de redevances. Dick dit que Naymlis envisage maintenant une action en justice contre le label.