Un journaliste affirme que les Spurs pourraient revenir pour un “footballeur total”

S’exprimant sur The Done Deal Show, le journaliste Dean Jones a affirmé que Tottenham pourrait remplacer le défenseur de Séville Jules Kounde.

Kounde est un joueur que les Spurs auraient été après cet été, ayant même accepté une offre pour le défenseur à un moment donné.

Cependant, ils n’ont pas réussi à convaincre le joueur de rejoindre le club, Kounde étant censé avoir refusé Tottenham en raison du fait qu’ils ne sont pas en Ligue des champions.

Malgré leur première tentative ratée, Jones dit que les Spurs pourraient finir par remplacer Kounde, qui a déjà été décrit comme un “footballeur total”.

Qu’est-ce qui a été dit?

Jones a fait le point sur l’intérêt des Spurs pour Kounde.

“Kounde, Tottenham était assez optimiste à ce sujet à un moment donné, pas pour très longtemps, car il est rapidement tombé, mais il y a certainement eu quelques jours où ils pensaient que le joueur l’aimait, et il a eu des doutes à ce sujet, et comme vous disons, il attend d’autres offres et qui d’autre Tottenham signe, car il veut jouer et il ne veut pas qu’ils signent un autre défenseur central où il serait laissé de côté. C’est à surveiller, il pourrait revenir sur le radar, mais c’est peu probable car en ce moment, ils poursuivent d’autres personnes », a déclaré Jones.

Peu probable

Les Spurs pourraient avoir un autre regard sur Kounde cet été, mais il est difficile de les voir le signer.

Comme le dit Jones, Kounde attend d’autres offres, et si l’on en croit Fabrizio Romano, il a reçu une offre de Chelsea.

Même si les fans des Spurs n’aimeront pas l’entendre, Chelsea est un plus gros tirage en ce moment, ils sont les champions d’Europe en titre et ils sont en Ligue des champions la saison prochaine.

Avec les Spurs qui se rapprochent apparemment de Cristian Romero, il est difficile de voir leur intérêt pour Kounde être ravivé, même si Jones pense qu’il pourrait se retrouver sur le radar de Tottenham.

