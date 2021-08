Un journaliste affirme qu’il y a “beaucoup de scepticisme” autour du plan de transfert des Spurs de Paratici

in

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, Duncan Castles a affirmé qu’il y avait beaucoup de scepticisme autour de la décision de Fabio Paratici pour Cristian Romero à Tottenham.

Paratici aurait fait de Romero sa principale cible cet été, et même s’il serait un ajout intéressant, il y a des gens qui ont des doutes.

En effet, certains pensent qu’il est plutôt étrange que Paratici revienne pour un joueur qu’il a déjà signé et vendu une fois à la Juventus.

Qu’est-ce qui a été dit?

Castles a partagé une mise à jour sur ce que certaines personnes ressentent à propos du transfert de Paratici pour Romero.

“Il y a aussi beaucoup de scepticisme à propos de Cristian Romero, s’il vaut le prix demandé de 50 millions d’euros qu’Atalanta lui a fixé, et si Paratici a raison de revenir pour un joueur qu’il a signé à la Juventus et vendu à la Juventus par la suite pour un montant beaucoup plus élevé que celui pour lequel il l’a laissé quitter le club », a déclaré Castles.

Appris de ses erreurs

Il est étrange que Paratici revienne pour un joueur qu’il avait précédemment écarté à la Juventus, mais les gens peuvent apprendre de leurs erreurs.

Un certain nombre de clubs ont prospéré en ramenant des joueurs dont ils se sont débarrassés dans le passé, il suffit de regarder Nemanja Matic quand il était à Chelsea ou Paul Pogba à Manchester United, alors pourquoi Paratici ne peut-il pas ramener Romero ?

Bien sûr, il est prudent d’être sceptique, mais Romero est le défenseur de l’année en Serie A et il serait un excellent ajout à la ligne de fond des Spurs.

