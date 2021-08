Un journaliste afghan affirme en direct à l’antenne que le producteur des talibans a failli être « fouetté au pistolet » – ‘Mayhem’ | Monde | Nouvelles

Clarissa Ward, correspondante internationale en chef de CNN, a déclaré que les talibans étaient prêts à « fouetter au pistolet » son producteur de terrain. Cependant, un autre combattant est arrivé à temps et a empêché une attaque.

Le producteur de terrain Brent Swails a été approché par deux combattants talibans alors qu’il filmait avec son iPhone.

Mme Ward a déclaré: “Deux combattants talibans sont venus avec leurs pistolets, et ils étaient prêts à le fouetter, et nous avons dû intervenir et crier, et c’est en fait un autre combattant taliban qui est venu a dit:” Non, non, non, ne fais pas ça. Ce sont des journalistes.

Elle a ajouté : « Il y avait un flux constant de coups de feu.

“J’ai couvert toutes sortes de situations folles, c’est le chaos.”

S’ouvrant sur la situation sur le terrain, Mme Ward a déclaré qu’il n’y avait aucun système permettant d’identifier les personnes disposant des documents appropriés.

Elle a dit : « Il n’y a pas d’ordre, il n’y a pas de système cohérent, pour traiter les gens, séparer ceux qui ont des papiers de ceux qui n’en ont pas.

“Pour moi, c’est un miracle que plus de gens n’aient pas été gravement blessés.”

Des milliers de personnes ont tenté de fuir le pays après que les talibans ont terminé leur conquête du pays en prenant la capitale, Kaboul, dimanche.

Des images de l’aéroport montrent des ressortissants afghans et étrangers désespérés se démenant pour sortir du pays.

Mme Ward a déclaré: “C’est tellement déchirant – tout le monde vient vers nous avec leurs papiers, leurs passeports, en disant” s’il vous plaît, j’ai travaillé au Camp Phoenix, j’ai travaillé dans ce camp, j’étais traducteur, aidez-moi à entrer, aidez-moi à obtenir en Amérique, aidez-moi à obtenir mon SIV – mon visa, pour sortir du pays.

“Et puis les talibans arrivaient, à un moment donné, ce combattant a juste levé son arme en l’air comme s’il était sur le point de commencer à tirer, nous avons donc dû courir et nous mettre à couvert.”

L’incident de Mme Ward dans le pays survient alors que Joe Biden est confronté au défi difficile d’expulser des milliers d’Afghans et d’Américains avant la date officielle de retrait des États-Unis du 31 août.

LIRE LA SUITE : Débat sur l’Afghanistan EN DIRECT : Incompréhensible ! Theresa May fait exploser Boris

« La chute rapide du gouvernement afghan à la suite du retrait des forces américaines après près de 20 ans a signifié que les femmes sont restées en grande partie hors de la rue. »