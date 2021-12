Un journaliste africain dénonce l’interdiction de voyager à Biden: elle a été construite sur un mensonge

Un journaliste africain qui s’est engagé dans une bagarre verbale avec l’attachée de presse de la Maison Blanche Jennifer Psaki plus tôt cette semaine au sujet de l’interdiction de voyager dans 8 pays imposée par le président Biden a déclaré vendredi à Fox News que Biden « manquait de respect » à son continent d’origine et que l’ancien président Trump aurait été étiqueté un raciste s’il agissait ainsi.

Simon Ateba, correspondant en chef à la Maison Blanche pour Today News Africa, a déclaré à « Tucker Carlson Tonight » que Biden avait injustement interdit les voyages en provenance d’une demi-douzaine de pays à majorité noire d’Afrique, bien qu’il n’y ait aucune preuve de la nouvelle variante du coronavirus omicron là-bas.

Au cours du briefing de jeudi, Ateba s’est bagarrée avec Psaki alors qu’il tentait de prendre la parole pour lui dire qu’elle était factuellement incorrecte dans ses remarques sur la propagation virale africaine. Psaki a plutôt répondu en le réprimandant.

Alors que des personnes originaires de Namibie, du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique, d’Eswatini, du Lesotho, d’Afrique du Sud et du Botswana ont été empêchées de se rendre aux États-Unis, Ateba a déclaré à l’hôte Jesse Watters que seuls deux – les deux derniers – avaient confirmé des cas de la nouvelle variante.

« L’interdiction de voyager a été construite sur un mensonge », a déclaré Ateba à Fox News. « Le 26 novembre, le président a interdit 8 pays africains. Seuls 2 de ces pays avaient un cas de la variante omicron. »

Ateba, originaire du Cameroun selon le Comité pour la protection des journalistes, a ensuite remis en question la prétendue science derrière l’interdiction de Biden, désignant la Namibie, un petit pays de la côte atlantique du continent.

La nation de 2,5 millions d’habitants n’a enregistré que 400 cas de COVID-19 depuis la création du virus, a-t-il déclaré, mais Biden les a quand même essentiellement punis.

« C’est le chaos total : les gens ne peuvent pas se rendre en Namibie, au Zimbabwe [or] Mozambique, pourtant ils n’ont aucun cas. Donc je ne pense pas que ce soit moi qui ai été irrespectueux. Je pense que l’Afrique n’a pas été respectée en interdisant des pays sur la base d’un mensonge », a-t-il déclaré, faisant référence aux affirmations de Psaki selon lesquelles il manquait de respect à ses collègues journalistes de la Maison Blanche jeudi.

Ateba a ajouté qu’en plus de ses fonctions à la Maison Blanche, il assistait également à de nombreux briefings de l’Organisation mondiale de la santé et de la version africaine du CDC, et qu’il avait reçu des réponses l’informant que « les interdictions de voyager n’empêchent pas la variante de se propager ».

Le président Donald Trump écoute lors d'un briefing sur le coronavirus dans la salle de briefing James Brady, le mercredi 25 mars 2020, à Washington.

« L’Africain [Union] Le CDC m’a dit que les interdictions de voyager n’empêchaient pas les variantes de se propager, donc je pense que c’était une idée très mal réfléchie, et… cela semble discriminatoire et un peu raciste – parce que [those are] pays d’Afrique noire. »

Ateba a ajouté plus tard que bien qu’il n’était pas d’accord avec les actions de l’ancien président Donald Trump « à 150% », il pensait que l’ancien président serait assiégé dans la presse comme raciste – s’il faisait exactement ce que Biden vient de faire.

« Pouvez-vous imaginer si… Donald Trump interdisait 8 pays africains et que ces pays n’avaient aucun cas de variante, il y aurait eu un soulèvement, et ils l’auraient qualifié de raciste qui déteste les Noirs et déteste l’Afrique. »