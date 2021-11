Un journaliste américain libéré de la prison du Myanmar avec l’aide d’un ancien diplomate

BANGKOK — Le journaliste américain Danny Fenster, condamné il y a quelques jours à 11 ans de travaux forcés au Myanmar, a été libéré et rentre chez lui, a déclaré lundi l’ancien ambassadeur des États-Unis à l’ONU, Bill Richardson.

Richardson a déclaré dans un communiqué que Fenster lui avait été remis au Myanmar et qu’il retournerait aux États-Unis via le Qatar le lendemain et demi.

« C’est le jour que vous espérez venir lorsque vous ferez ce travail », a déclaré Richardson dans un communiqué envoyé par courrier électronique depuis son bureau. « Nous sommes tellement reconnaissants que Danny puisse enfin renouer avec ses proches, qui l’ont défendu pendant tout ce temps, contre toute attente. »

Richardson a déclaré qu’il avait négocié la libération de Fenster lors d’une récente visite au Myanmar lorsqu’il avait eu des entretiens en face à face avec le général Min Aung Hlaing, le dirigeant militaire du Myanmar.

Fenster, rédacteur en chef du magazine en ligne Frontier Myanmar, a été reconnu coupable vendredi d’avoir diffusé des informations fausses ou incendiaires, contacté des organisations illégales et violé la réglementation sur les visas.

L’ancien ambassadeur américain auprès de l’ONU Bill Richardson, à droite, pose avec le journaliste Danny Fenster à Naypyitaw, Myanmar, le lundi 15 novembre 2021.AP

La peine de Fenster était la peine la plus sévère à ce jour parmi les sept journalistes connus pour avoir été condamnés depuis que l’armée birmane a renversé le gouvernement élu de la lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi en février.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a condamné la décision, affirmant dans un communiqué qu’il s’agissait « d’une condamnation injuste d’une personne innocente ».

Le rédacteur en chef de Frontier Myanmar, Thomas Kean, a salué la nouvelle de la libération de Fenster, tout en appelant les dirigeants militaires du pays à libérer tous les journalistes encore derrière les barreaux.

L’ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, Bill Richardson, a déclaré que le journaliste américain Danny Fenster avait été libéré de prison au Myanmar.AP

« Danny est l’un des nombreux journalistes au Myanmar qui ont été injustement arrêtés simplement pour avoir fait leur travail depuis le coup d’État de février », a-t-il déclaré.

Selon les Nations Unies, au moins 126 journalistes, responsables de médias ou éditeurs ont été arrêtés par l’armée depuis février et 47 sont toujours en détention, dont 20 accusés de crimes.

Sur les sept journalistes reconnus coupables, six sont des ressortissants du Myanmar et quatre ont été libérés lors d’une amnistie de masse le 21 octobre.

Richardson, qui a également été gouverneur du Nouveau-Mexique et secrétaire à l’Énergie de l’administration Clinton, a fait ses preuves en tant que diplomate indépendant.

L’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson donne une interview à Yangon, Myanmar.AP

Il est surtout connu pour avoir voyagé dans des pays avec lesquels Washington entretient des relations médiocres, voire inexistantes, comme la Corée du Nord, afin d’obtenir la liberté des détenus américains.

Récemment, il a été impliqué dans la recherche de la liberté pour les citoyens américains détenus au Venezuela, un autre pays avec lequel Washington a des liens tendus.

Richardson a une longue histoire d’implication avec le Myanmar, depuis 1994 lorsqu’en tant que membre du Congrès américain, il a rencontré Suu Kyi chez elle, où elle était assignée à résidence depuis 1989 sous un précédent gouvernement militaire.

Il s’est rendu pour la dernière fois au Myanmar en 2018 pour donner des conseils sur la crise impliquant la minorité musulmane Rohingya du pays. Plus de 700 000 Rohingyas ont fui vers des camps de réfugiés au Bangladesh après que l’armée birmane a lancé en 2017 une répression brutale.

Dans une interview avec l’Associated Press après sa dernière visite au Myanmar, Richardson avait déclaré que ses entretiens là-bas avaient porté sur la facilitation de l’aide humanitaire au pays, en particulier la fourniture de vaccins COVID-19,

Il a déclaré que son personnel avait été en contact avec la famille de Fenster, et lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de l’espoir pour la libération de Danny Fenster, il a répondu : « Il y a toujours de l’espoir. Ne demandez plus.

Shawn Crispin, représentant pour l’Asie du Sud-Est du Comité pour la protection des journalistes, a déclaré que Fenster « n’aurait jamais dû être emprisonné ou condamné pour de fausses accusations ».

« Le régime militaire du Myanmar doit cesser d’utiliser les journalistes comme des pions dans leurs jeux cyniques et libérer tous les autres reporters qui croupissent toujours derrière les barreaux sous de fausses accusations », a ajouté Crispin.