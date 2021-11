Un journaliste australien qui a raté l’album d’Adele, s’excuse lors d’une interview ratée

Le journaliste qui a bâclé une interview avec Adèle pour ne pas avoir écouté son nouvel album vient de faire un mea culpa sur ses propres ondes… et a même décrit ce que nous ne verrons jamais.

Journal australien Matt Doran, de « Weekend Sunrise » de Channel 7 a terminé l’un de ses segments cette semaine avec des excuses complètes à Adele, à ses fans australiens et à ses téléspectateurs en général … pour ce qu’il a appelé une opportunité manquée, tout cela parce qu’il ne t parcourir correctement sa boîte de réception.

« Je suis tellement désolé » @MattDoran22 s’excuse auprès d’@Adele et de ses fans australiens pour sa récente interview avec la superstar de la musique. pic.twitter.com/0DeJtUe3gW – Lever du soleil (@sunriseon7) 26 novembre 2021 @sunriseon7

Doran a réitéré ce qu’il avait déjà dit la semaine dernière … à savoir que la raison pour laquelle il n’avait pas entendu « 30 » avant la séance est parce qu’il n’a pas consulté un lien que Sony lui avait envoyé par e-mail le 11 heure, qui a fini par être un aperçu de l’album dans son intégralité.

Alors qu’ils discutaient début novembre – bien avant que cela ne tombe – Doran dit qu’il a admis à Adele qu’il n’avait pas encore tout entendu … mais a clarifié ce qui s’est passé après.

Contrairement à certains rapports qui prétendent qu’elle a brusquement quitté l’entretien en entendant cela – apparemment insulté par son manque de connaissances – Doran insiste sur le fait que le contraire s’est produit… Adèle était charmante.

Il a également récapitulé exactement ce dont ils avaient discuté – voyant comment l’interview ne verra jamais le jour, apparemment grâce à son étiquette, qui a mis le kibosh dessus.

On dirait qu’ils se sont lancés dans des trucs lourds, donc c’est dommage que nous ne les verrons jamais. Quoi qu’il en soit … j’espère qu’Adele pourra lui pardonner – comme il le demande ici – parce qu’il semble que MD s’est bien enfoncé dans les mauvaises herbes de l’album et plus encore depuis sa gaffe.

Mec a ses paroles jusqu’au numéro de piste, au pont et au refrain !