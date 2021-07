Un journaliste biaisé de CBS QUIT, maintenant libre d’être « franc » à propos des opinions pro-avortement 10z viral

La journaliste pro-avortement Kate Smith a annoncé jeudi qu’elle avait quitté son emploi chez CBS News. La journaliste apparemment neutre avait précédemment décrit son passage sur son profil Twitter comme « couvrant l’accès à l’avortement », mais d’après sa couverture, nous savions tous ce que cela signifiait : elle voulait PLUS d’accès à l’avortement.

Dans son tweet d’annonce, elle a remercié « les personnes courageuses qui m’ont fait confiance pour partager leurs histoires », c’est-à-dire les sujets des profils sympathiques qu’elle a fait pour promouvoir l’avortement sur le réseau de télévision. Comme la bénévole de la clinique d’avortement de 77 ans qu’elle a interviewée le mois dernier ou la femme de son deuxième trimestre qui avait du mal à se faire avorter au Texas pendant la pandémie d’avril dernier. Ou les multiples morceaux de peluches que Smith a réalisés avec le président de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson.

Mais, maintenant qu’elle ne travaille plus dans le journalisme, elle affirme qu’elle peut être « franche » sur ses opinions pro-avortement – ​​comme si elles n’étaient pas déjà évidentes !

Maintenant que je ne suis plus journaliste, je peux être franc sur mes propres opinions sur les droits reproductifs. Je dirai ceci : avec ou sans Roe v Wade, l’accès à l’avortement disparaît dans le Sud et le Midwest pour les femmes à faible revenu. Et cela se passe plus ou moins sous le radar. – Kate Smith (@byKateSmith) 15 juillet 2021

Elle a profité de l’occasion pour encourager ouvertement une plus grande couverture de l’avortement dans les journaux et les rédacteurs du lobby pour faire de ce «moment crucial» une priorité.

L’âme bienveillante fait don de sa garde-robe à ses collègues militants de l’avortement déguisés en reporters apparaissant à la télévision en raison de « à quel point il peut être difficile » de préconiser de tuer des bébés dans l’utérus, en particulier dans le Sud et le Midwest.

Êtes-vous un journaliste de télévision couvrant les problèmes de reproduction dans le Sud et le Midwest ? Je laisse des nouvelles et j’aimerais vous donner ma garde-robe. DM moi ! https://t.co/HECljbBKzM – Kate Smith (@byKateSmith) 15 juillet 2021

En parlant d’être une âme bienveillante, maintenant qu’elle est au chômage, elle a plus de temps pour appeler ses critiques pro-vie « trolls stupides » sur Twitter !

Oh, boo hoo, dénoncer les préjugés des médias rend les choses « si difficiles pour les journalistes » qui prêchent pour l’avortement ! Cela me donne encore plus envie de critiquer leur malhonnêteté !

Au revoir et bon débarras ! Maintenant, CBS, choquez-nous tous en embauchant quelqu’un de juste et équilibré pour prendre la place de Smith.