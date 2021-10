Un journaliste bien-aimé décède après 7 mois de lutte contre le cancer

La ville d’Atlanta et le monde du journalisme audiovisuel en ont perdu une bonne. Sept mois après avoir été diagnostiquée avec une forme incurable de cancer du cerveau, Jovita Moore a succombé à la maladie. Moore, un journaliste primé à plusieurs Emmy Awards, est décédé dans la nuit, rapporte WSB TV, une station affiliée à ABC à Atlanta. La station a maintenant dédié son site Web, plusieurs nouveaux programmes et comptes de médias sociaux en l’honneur de Moore.

Moore a rejoint la station pour la première fois en 1998. Au cours de sa carrière de plus de 20 ans à la station, elle a reçu plusieurs prix Emmy pour sa narration. Parmi les autres réalisations notables de sa carrière, citons son intronisation au Siver par la section sud-est de l’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision. Bien qu’elle soit originaire de New York, elle considérait Atlanta comme chez elle et la ville l’embrassait également.

En avril 2021, des médecins ont découvert deux masses sur le cerveau du diplômé de l’Université de Columbia. Elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever les masses et a reçu un diagnostic de glioblastome, le type de cancer du cerveau le plus courant. Le glioblastome n’est pas héréditaire. Cela n’a rien à voir non plus avec l’alimentation ou le mode de vie, contrairement à d’autres cancers, comme le cancer du poumon. Il n’existe actuellement aucun remède contre le glioblastome, mais il existe des traitements pour ralentir sa progression.

Malgré un diagnostic aussi sombre, Moore est restée optimiste et positive, encourageant sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans à faire de même. Au lieu de la sympathie, elle a demandé des prières. Moore a commencé à utiliser sa plate-forme pour plaider en faveur du cancer du cerveau et diffuser des informations dans l’espoir d’être éduquées et traitées.

Avant son travail à Atlanta, elle a travaillé à l’antenne avec WMC-TV à Memphis et KFSM à Fayetteville et Fort Smith, Arkansas. Elle a déménagé au bureau principal de WSB TV en 2012. Pendant ses études universitaires, elle a fait un stage au New York Times, mais son cœur était tourné vers le journalisme de diffusion.

Moore laisse dans le deuil sa mère, ses deux enfants et sa belle-fille. Son rôle de mère était sa plus grande fierté.

Beaucoup se souviennent de Moore comme d’un phare de lumière, quelles que soient ses circonstances telles qu’elles ont été affichées lors de sa bataille contre le cancer. « Juste une perte énorme pour notre ville », a déclaré Keisha Lance Bottoms, maire d’Atlanta dans un communiqué. « Je veux dire, une femme qui aimait notre ville inconditionnellement, qui a partagé la nouvelle avec nous, qu’elle soit bonne ou mauvaise, mais juste une professionnelle accomplie. Tant de cœurs sont brisés, parce qu’elle comptait beaucoup pour tant d’entre nous. »

Parmi les autres personnes qui ont envoyé leurs condoléances, citons le président Joe Biden, Tyler Perry, Martin Luther King III, les organisations des Atlanta Hawks et des Atlanta Braves, et bien d’autres. Moore avait 52 ans.