Un journaliste critique un joueur d’Everton de 40 millions de livres sterling et reçoit une réponse en un mot

Le journaliste brésilien Marcio Spimpolo a critiqué quelque peu durement Richarlison, et l’homme d’Everton a riposté sur Instagram.

C’est quoi l’histoire?

Eh bien, comme documenté par UOL, Spimpolo a déclaré que Richarlison ne méritait pas de porter le maillot n ° 10 pour le Brésil.

Il pense que cela appartient aux joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, ce que l’homme d’Everton à 40 millions de livres sterling n’est pas, à ses yeux – aïe.

Spimpolo a écrit : « Utiliser le 10 du Brésil est l’image de notre football. Trop pauvre. Vous pouvez être gentil, dévoué et gentil, mais le 10 est pour le gars au-dessus de la moyenne, quelque chose que vous n’êtes pas. Et, avec tout le respect que je vous dois, nous faisons une grande sélection et sans vous, mec. La critique rend les gens formidables. Ceux qui pensent qu’ils sont intouchables n’aboutissent à rien, mon cher ».

Comme l’écrit UOL, Richarlison a simplement répondu en qualifiant le journaliste sud-américain de » ventouse » sur Instagram – assez juste, en toute honnêteté.

Oui, Richarlison n’est pas Neymar, ou Ronaldo, ou Ronaldinho, ou Rivaldo, mais il a bien fait pour son pays et les représente clairement avec fierté.

L’attaquant de 90 000 £ par semaine a également conduit son pays au succès aux Jeux olympiques au cours de l’été, marquant cinq buts pour remporter une médaille d’or.

Everton a besoin de voir la version brésilienne de Richarlison

En quatre matches de Premier League cette saison, le joueur de 24 ans n’a marqué qu’un seul but – il est certainement capable de plus.

Cela survient après que Richarlison n’a marqué que sept buts en Premier League en 34 matchs la saison dernière – encore une fois, il peut faire mieux, même si ce n’est pas déplorable.

Pour le Brésil, l’ancien homme de Watford semble passer à la vitesse supérieure, et Rafa Benitez doit trouver un moyen de sortir cette forme de son n ° 7 dans le Merseyside.

Si les Toffees peuvent amener Richarlison à reproduire sa forme internationale à Goodison Park, lui et Dominic Calvert-Lewin pourraient devenir l’un des duos les plus redoutés d’Angleterre.

Espérons que Benitez puisse libérer le potentiel de Richarlison – comme nous pouvons le voir pour le Brésil, il y a clairement un attaquant de classe mondiale quelque part.

