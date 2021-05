Un journaliste de BBC News révèle ce que les pêcheurs français désirent à Jersey «Ils veulent parler | Politique | Nouvelles

Le journaliste de la BBC, Robert Hall, est arrivé à Jersey pour parler aux manifestants et suivre la situation alors que de plus en plus de navires français se joignent à la manifestation. Alors qu’au départ, on pensait que les navires bloqueraient le port de Saint-Hélier, les navires se sont déplacés plus loin pour permettre à d’autres navires de fret d’entrer et de sortir des eaux de l’île. M. Hall a ajouté que la situation n’est pas aussi tendue que beaucoup le croyaient au départ, car tout ce qu’ils veulent faire, c’est avoir une réponse du gouvernement de Jersey.

S’adressant à BBC Breakfast jeudi matin, M. Hall a déclaré: «La flotte est maintenant ancrée à environ un demi-mile au large de St Helier – ils ont déménagé pour permettre à un navire de sortir.

“Ils disent qu’ils ne veulent pas aggraver les choses, mais ils veulent des discussions dès que possible.”

Il a ajouté: «Les Français se sont d’abord déplacés vers l’embouchure du port de Saint-Hélier et l’ont bloquée.

«Il y a eu des discussions à la radio avec les autorités portuaires de Jersey et, par conséquent, la flotte française – encore environ 60 ou 70 d’entre eux se sont éloignés du port pour permettre à un navire de fret de quitter Saint-Hélier.

«Ils disent qu’ils vont rester ici en attendant une réaction ou une sorte de réponse du gouvernement de Jersey.

“Ils disent que si le système de licence de Jersey continue comme il est actuellement prévu, il se pourrait que 80 pour cent des villes de pêcheurs de Normandie disparaissent complètement.”

Plus à venir…