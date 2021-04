Un journaliste de CNN affronte le pasteur qui pousse le complot Covid-19 ⋆ .

Un rapport de CNN sur la montée de l’hésitation à la vaccination axé sur Tony Spell et la Life Tabernacle Church, confrontant le pasteur sur son opposition aux vaccins et aux complots qu’il a poussé à propos de la pandémie.

Spell a fait la une des journaux plus tôt cette année lorsqu’il s’est retransmis en direct en résidence surveillée après avoir refusé de fermer son église pendant le verrouillage de Covid-19.

Correspondant CNN Elle Reeve s’est rendu à Baton Rouge et a confronté Spell sur une grande partie de ce qu’il a épousé.

«Je préférerais mourir libre plutôt que de vivre à genoux», a déclaré Spell.

«Comment est-ce que c’est à genoux de se faire vacciner?» Reeve a demandé.

“Parce que vous vous inclinez contre vos convictions,” répondit Spell.

La conversation s’est poursuivie avec Spell poussant un complot sur le virus:

REEVE: Si vous vous cassiez le bras ou quelque chose, iriez-vous chez le médecin? SPELL: Bien sûr, j’irais chez le médecin pour le mettre en place et porter un plâtre. REEVE: Donc, à un certain niveau, vous faites confiance à certains médecins. SPELL: Oui, nous le faisons. REEVE: Alors, pouvez-vous simplement expliquer où se trouve la ligne? SPELL: La ligne est dans ce vaccin. Premièrement, le virus est une arnaque depuis le début. Cela a toujours été politiquement motivé pour les envois postaux, les bulletins de vote et l’identification des électeurs. C’est ce qui a une nouvelle administration à la Maison Blanche aujourd’hui.

De plus, Spell a dit qu’il a promu que Dieu protégerait ses fidèles.

Reeve a également noté que plusieurs personnes ont commencé à se rendre à l’église Life Tabernacle après avoir vu Spell se faire arrêter aux nouvelles. L’un de ces fidèles a déclaré que le vaccin était «Bill Gates et eux essayant de nous tuer».

Reeve a interrogé Spell sur sa congrégation diversifiée et pourquoi il n’encouragerait pas les personnes de couleur à prendre des précautions contre le COVID-19 alors qu’elles étaient statistiquement plus à risque. Spell a dit: «Non seulement je ne l’encourage pas, mais je décourage», et a continué en disant qu’il ne connaissait pas de fidèles qui l’ont compris.

Reeve a accusé Spell d’avoir pris une position politique, mais Spell a répondu en disant: «Ce n’est pas du tout politique. Je ne suis pas un politicien, je suis un prophète.

Vous pouvez regarder le rapport ci-dessus, via CNN.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]