Un journaliste de CNN tente de nettoyer les commentaires de McAuliffe sur l’éducation: il est «hors de contrôle»

Moins d’une semaine avant les élections au poste de gouverneur de Virginie, un journaliste de CNN a semblé essayer de nettoyer les commentaires du candidat démocrate Terry McAuliffe sur l’éducation.

Mardi, la journaliste de CNN Eva McKend est apparue sur « CNN Newsroom » pour discuter de la course, qui est devenue une impasse entre McAuliffe et le candidat républicain Glenn Youngkin, selon un récent sondage.

Le présentateur de CNN, Victor Blackwell, a interrogé McKend spécifiquement sur l’accent mis par Youngkin sur l’éducation en tant que problème majeur de sa campagne. Elle a reconnu que l’éducation est devenue un point central de l’élection, mais a affirmé que les attaques de Youngkin contre McAuliffe sont basées sur un commentaire de sa part qui est « hors de contrôle ».

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, réagit en montant sur scène lors d’un rassemblement à Arlington, Virginie, États-Unis, le 26 octobre 2021. REUTERS/Jonathan Ernst (.)

« Vous savez, Glenn Youngkin a atterri sur cet argument de clôture selon lequel c’est un droit fondamental en Virginie des parents de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants et que son adversaire, le candidat démocrate Terry McAuliffe ne le croit pas. Maintenant, ce n’est pas le Un commentaire que McAuliffe a fait lors d’un débat en septembre a en quelque sorte été hors de contrôle », a déclaré McKend.

Lors d’un débat en septembre, McAuliffe a déclaré qu’il ne pensait pas que les parents devraient avoir le droit de dire aux écoles comment éduquer leurs enfants. McAuliffe a reçu un retour de flamme de parents de Virginie, qui ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les écoles mettant en œuvre un programme critique de théorie raciale.

Le siège de CNN est photographié à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 29 octobre 2018. REUTERS/Chris Aluka Berry (.)

« Voici ce que McAuliffe a réellement dit, il a dit qu’il n’allait pas laisser les parents entrer dans les écoles et en fait sortir des livres et prendre leur propre décision et qu’il ne pensait pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils devraient enseigner. Maintenant, il a a déclaré qu’il dirigeait une campagne ciblée sur la Virginie, Youngkin, c’est-à-dire qu’il s’est accroché aux implications nationales de ce problème », a déclaré McKend.

Le président Biden a également affirmé que le problème de l’éducation se résumait à la tentative de Youngkin d’interdire les livres des bibliothèques scolaires lors d’un événement de campagne pour McAuliffe mardi.

« Regardez simplement comment il clôture sa campagne », a déclaré Biden. « Il est passé de l’interdiction du droit de choisir d’une femme à l’interdiction des livres écrits par l’auteure du prix Pulitzer et lauréate du prix Nobel Toni Morrison. »

Le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, danse sur scène aux côtés de son épouse Dorothy, du président américain Joe Biden et de la candidate démocrate au poste de lieutenant-gouverneur de Virginie Hala Ayala lors d’un rassemblement à Arlington, Virginie, États-Unis, le 26 octobre 2021. REUTERS / Jonathan Ernst ( .)

L’animateur de CNN, Chris Cuomo, a également accusé Youngkin de vouloir interdire les livres plutôt que de plaider pour le droit des parents à participer à l’éducation de leurs enfants.

« Vous pouvez rejeter l’absurdité de cela, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que c’est, comme ‘Fahrenheit 451 ?’ Non. C’est l’époque moderne et ce sont les messages qui peuvent fonctionner », a déclaré Cuomo.

Un récent USA Today/Suffolk University montre McAuliffe et Youngkin dans une égalité statistique.