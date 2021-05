Un journaliste de la BBC brutalisé par un député pour se moquer du dirigeant de Christian DUP | Politique | Nouvelles

Le syndicaliste nord-irlandais a été invité sur BBC Newsnight pour discuter de l’élection de M. Poots au poste de leader du DUP suite à la démission d’Arlene Forster fin avril. M. Poots est un chrétien pratiquant et membre de l’aile conservatrice traditionnelle du DUP, certains se demandant comment le nouveau chef gagnera des électeurs plus jeunes et plus progressistes.

M. Paisley Jr a réagi avec colère sur BBC Newsnight lorsqu’il a insisté sur la façon dont la foi de son chef de parti pourrait être reçue par l’électorat.

Il a déclaré: «Je me souviens de la ligne de Frank Skinner, vous pouvez être n’importe quoi en Grande-Bretagne aujourd’hui, sauf un chrétien.

“Je veux dire que cela semble être le problème. La BBC veut fustiger l’homme parce qu’il se trouve être un homme de foi.

“Ils veulent sortir le Mickey de sa religion.”

Le député a poursuivi: «Vous ne feriez pas cela s’il était une autre religion au Royaume-Uni.

«Mais vous pouvez retirer le mickey de sa foi chrétienne.

“Vous devriez avoir honte de vous-mêmes!

“La BBC devrait avoir honte de partir de cette position.”

M. Paisley Jr a déclaré: “Parce que je pense que les gens ont le droit d’avoir un point de vue.

«Maintenant, il n’a jamais été dans une position où vous voudriez essayer de forcer sa religion dans votre gorge ou celle de quelqu’un d’autre.

“Il ne permettrait pas à ces choses de nuire à sa façon de s’engager dans la politique et l’élaboration des politiques.”

Il a ajouté: “Il a le droit d’être le chef et il a droit à sa foi.”

M. Poots a remporté l’élection à la direction de vendredi par 19 voix contre 17 en battant son collègue député Sir Jeffrey Donaldson au poste le plus élevé.

L’homme de 55 ans est connu pour avoir des opinions créationnistes et pense que la Terre a 6000 ans malgré la croyance commune parmi les scientifiques que notre planète s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années.

Le Premier ministre s’est rendu sur Twitter pour féliciter M. Poots pour sa victoire.

Boris Johnson a écrit: «Les gens à travers le Royaume-Uni sont mieux servis lorsque nous travaillons ensemble, et j’ai hâte de travailler avec lui, Brandon Lewis [Northern Ireland secretary] & l’exécutif au sens large alors que nous reconstruisons plus fort pour le peuple d’Irlande du Nord. “