Un journaliste de la BBC Newsnight pourchassé une vidéo déclenche une nouvelle déclaration de la police du Met après un contrecoup | Royaume-Uni | Nouvelles

Hier, à l’extérieur de Whitehall, dans le centre de Londres, une foule a crié “traître” et d’autres insultes au journaliste de la BBC Nicholas Watt alors qu’il marchait près de Downing Street. Une vidéo de l’incident est ensuite devenue virale sur les réseaux sociaux et montre M. Watt fuyant des manifestants anti-confinement vers une file de policiers. La police a ensuite fait face à une réaction publique pour ne pas s’être précipitée au secours de M. Watt et pour avoir ensuite publié une déclaration initiale, affirmant que la police n’était pas “à proximité immédiate de l’incident”.

Un utilisateur de Twitter très en vue, James Felton, a ensuite répondu à la déclaration initiale de la police et a déclaré: “Définir le voisinage.”

Cependant, cette déclaration a été révisée par la suite et une nouvelle a été publiée.

La nouvelle déclaration publiée par la police du Met a déclaré: “Une première déclaration publiée plus tôt dans la journée suggérait que les officiers n’étaient pas à proximité immédiate de l’incident.

“Il a été rédigé sur la base de la vidéo de 45 secondes de l’incident qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux ce matin.

“Cette vidéo a commencé sur Richmond Terrace et hors de vue des officiers de Whitehall à proximité.

“Nous avons par la suite été mis au courant d’une séquence plus longue de 3 minutes et 28 secondes qui montre l’incident dans son intégralité.

“Il est clair que l’incident a commencé sur Whitehall où des officiers étaient présents.”

La déclaration continue : « Nous sommes au courant d’une vidéo qui a été partagée en ligne qui montre un journaliste agressivement confronté et poursuivi par un groupe de manifestants dans les environs de Whitehall le lundi 14 juin.

“Un deuxième homme a été identifié et est activement recherché par les officiers.”

La police du Met a ajouté : « Toute personne disposant d’informations pouvant aider à identifier d’autres personnes impliquées dans l’incident doit appeler le 101 ou tweeter @MetCC.

“Des informations peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, en appelant le 0800 555 111.

“Nous reconnaissons également les inquiétudes qui ont été soulevées au sujet de la réponse de la police.

“Nous prenons ces préoccupations au sérieux et allons revoir nos actions en vue d’améliorer la police des événements pour tous les Londoniens.”