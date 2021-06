Un journaliste de la BBC poursuivi dans la rue par un « traître ! | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le journaliste de la BBC Nick Watt a été entouré d’une foule hostile à la suite d’une grande manifestation anti-confinement à Londres. M. Watt a été pourchassé dans la rue à Westminster après avoir été confronté à une foule en colère lançant des injures et criant “traître, traître!” Une forte présence policière était visible devant les portes de Downing Street, mais le rédacteur politique de la BBC Newsnight a dû se précipiter vers des officiers qui se tenaient à proximité pour tenter d’échapper aux manifestants.

Des images de l’incident montrent M. Watt portant un masque facial bleu et une lanière de la BBC marchant le long d’une route à Whitehall avant que la situation ne dégénère.

Un homme vêtu d’un gilet de cuir s’est approché et a commencé à crier “traître” au visage du journaliste principal de la BBC.

M. Watt tente de garder la tête baissée et de continuer son chemin, mais est obligé de faire demi-tour alors que la foule devient de plus en plus agressive.

Le journaliste de la BBC est alors poursuivi par la foule nombreuse alors qu’il redescend la rue en courant vers une file de policiers.

Cela survient alors que des centaines de personnes ont organisé un rassemblement devant Downing Street pour protester contre la décision du gouvernement de retarder la levée des mesures de verrouillage le 21 juin.

Lundi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que l’assouplissement des restrictions serait repoussé de quatre semaines en raison des inquiétudes concernant les nouvelles variantes de virus en circulation.

L’incident a vu des politiciens et les collègues des médias de M. Watt se rassembler autour du rédacteur en chef de la BBC.

Le rédacteur en chef du service de presse de la BBC, Neil Henderson, a partagé la vidéo, ajoutant : “Un correspondant de la BBC faisant son travail à Whitehall hier. Où cela s’arrête-t-il ?”

Cependant, d’autres ont critiqué les actions de la police, comme le commentateur du Mail on Sunday, Dan Hodges.

M. Hodges a partagé un extrait plus long de l’incident sur les réseaux sociaux, qui semble montrer des officiers les bras croisés alors que les manifestants se retournent contre M. Watts.

Le commentateur politique a écrit : « C’est encore pire que je ne le pensais.

“Au début, la police se tenait littéralement là.”