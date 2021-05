Un journaliste de la BBC se tortille après un rapport accablant qui a déclenché des étincelles: «Comment quelqu’un est-il à l’abri de vous! | UK | Nouvelles

Le journaliste de la BBC Jonny Dymond et le commentateur politique Alex Deane ont été impliqués dans un affrontement houleux sur Radio 5 Live suite aux récentes révélations selon lesquelles un journaliste de la BBC a induit la princesse Diana en erreur pour obtenir une interview en 1995. Alors que M. Dymond, correspondant royal de la BBC, a affirmé que les révélations ne reflétaient pas la BBC dans son ensemble, tandis que M. Deane accusait le radiodiffuseur de «deux poids deux mesures». Un rapport publié par une enquête sur 1995 avec Diana a révélé que le journaliste de la BBC Martin Bashir avait falsifié des documents, y compris des relevés bancaires, pour obtenir l’interview, et que la BBC avait caché les détails de l’incident au public.

M. Deane a déclaré: «Si c’était un tabloïd, vous fermeriez. S’il s’agissait d’un tabloïd, vous demanderiez sa fermeture. »

«Les doubles standards en ce qui concerne la BBC sont irréels.»

5 L’animateur en direct Adrian Chiles a répondu que “La BBC n’appellerait personne à fermer.”

M. Dymond, se référant à la fermeture de The News of The World après le scandale du piratage téléphonique, a déclaré: «J’ai pleuré la fermeture de The News of the World.

“Ces personnes sont mes collègues. Ces personnes qui ont perdu leur emploi sont mes collègues. J’ai adoré lire le journal, je l’ai ramassé presque tous les dimanches. J’ai pleuré la fermeture de ce journal parce que je pensais que c’était un excellent journal.”

«C’est un bon point», a répondu M. Dean. «Permettez-moi de vous poser la question alors, si vous essayez de rassurer des gens aussi inquiets que moi.»

«Si la BBC équipait notre futur chef d’État de faux documents et mentait à ce sujet, à qui ne le feriez-vous pas, et comment pouvez-vous rassurer quiconque que nous sommes à l’abri de vous?»

M. Dymond a répondu: «Tout d’abord, le futur chef de l’Etat n’a pas été équipé de faux documents par la BBC. C’était un individu. L’enquête a clairement échoué. »

Plus à venir…