Suite à l’échec de son entretien avec Adèle, journaliste australien Matt Doran veut que les fans y soient indulgents avec lui.

Matt, qui est l’un des animateurs de The Weekend Sunrise sur Channel 7, s’est envolé pour Londres le 4 novembre pour une interview exclusive avec Adele pour son album, 30. Au cours de la rencontre avec le gagnant d’un Grammy, l’animateur de l’émission télévisée a révélé qu’il n’avait pas entendu l’album, à part le premier single, « Easy on Me ». Après l’admission, selon The Guardian, l’interview a été suspendue et Sony ne diffuserait apparemment pas les images.

Dans une déclaration à E! News, Matt a imputé l’incident à une erreur de courrier électronique et a déclaré qu’il était « dévasté que ses fans se voient refuser cette interview ».

« Quand je me suis assis pour interviewer Adele, je ne savais honnêtement pas que j’avais reçu par e-mail un aperçu de son album inédit », a noté Matt, qui a interviewé la chanteuse avant la sortie de 30. « J’ai découvert plus tard qu’il m’avait été envoyé sous forme de lien ‘carte électronique’ après notre atterrissage à Londres la veille de l’entretien. Lors de mes longues discussions téléphoniques avec les représentants de Sony à l’avance, on ne m’a jamais dit qu’une copie d’aperçu était en cours. disponible. «