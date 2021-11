Un journaliste de Leeds affirme que les journalistes des urgences ne peuvent pas croire aux capacités d’un joueur de Bielsa

Photo par Alex Pantling/.

Ce n’est un secret pour personne que Leeds United a une star absolue sous la forme de Raphinha.

Depuis le début de la saison dernière, l’ailier brésilien a inscrit 13 buts en Premier League pour le club d’Elland Road.

Cette fois-ci, avec Patrick Bamford absent, Raphinha s’est confirmé comme le plus grand et le meilleur joueur de Leeds d’un million de kilomètres, inscrivant cinq buts en 10 sorties.

Parce qu’une grande partie de la saison dernière s’est jouée sans fans à l’intérieur des stades, il y a beaucoup de reporters et de journalistes de football qui n’ont pas vu l’ancien rennais en chair et en os.

Et Phil Hay, qui couvre exclusivement Leeds pour ., a révélé sur son podcast que ses collègues de l’industrie ne peuvent pas croire à quel point l’ancienne star rennaise est vraiment bonne.

Il a déclaré: «Vous obtenez toujours un bon indice de cela des autres journalistes avec qui vous êtes assis et j’ai évidemment un collègue qui vient à chaque match, donc c’était Rob Tanner qui faisait Leicester dimanche.

« Tous s’assoient et me disent – ​​parce que peu d’entre eux ont eu la chance de le voir en chair et en os – il a l’air absolument incroyable. Il a l’air si bon.

Combat de chiens

Il suffit de considérer le fait que Leeds est 15e du classement de la Premier League et trois points au-dessus de la zone de largage pour réaliser à quel point il est important.

Sans Raphinha, Leeds est dans un combat de chiens de relégation cette saison et même avec lui, ils pourraient tomber.

Vous espérez que l’équipe de Marcelo Bielsa s’améliore beaucoup une fois que Patrick Bamford sera à nouveau en forme.

Mais pour l’instant, Raphinha est la seule chose entre les Blancs et une bataille de relégation très importante.

