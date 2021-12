Un journaliste de longue date d’ESPN est décédé à 44 ans

Jeff Dickerson, un journaliste de longue date d’ESPN qui couvrait les Bears de Chicago, est décédé mardi, a annoncé le réseau. Il avait 44 ans. Dickerson est mort des complications d’un cancer du côlon. Cela survient deux ans après le décès de l’épouse de Dickerson, Caitlin, des complications d’un mélanome. Cela survient également un an après que les Falcons d’ESPN d’Atlanta ont annoncé que Vaughn McClure est décédé à l’âge de 48 ans.

« JD était l’une des personnes les plus positives que vous ayez jamais rencontrées », a déclaré Heather Burns, rédactrice en chef adjointe d’ESPN pour la couverture numérique de la NFL, dans un communiqué. « Nous nous sommes tous réunis en octobre pour un événement, et là, il nous remonte le moral et nous assure qu’il va vaincre le cancer. C’est juste qui il était. Nous tenons la famille de Jeff, et en particulier son fils, Parker, dans nos prières . »

Nous pleurons la perte d’un homme merveilleux et collègue @DickersonESPN Dickerson, journaliste Bears d’ESPN, décède à l’âge de 44 ans – via l’application @ESPN https://t.co/Di44oyYYVA – Chris Mortensen (@mortreport) 28 décembre 2021

Dickerson a commencé à couvrir les Bears en 2001 alors qu’il travaillait pour la radio ESPN 1000. Il a ensuite ajouté la couverture numérique à ses fonctions en 2009 chez ESPNChicago.com, puis est passé à ESPN.com en 2013. Dickerson a également animé une émission pour la radio ESPN intitulée Dickerson and Hood, il a été analyste à la télévision pour le basket-ball masculin Loyola et a travaillé pour ABC Channel 7 à Chicago en tant que journaliste sportif. Dickerson a également aidé quelques-uns de ses collègues à se familiariser avec la radio, dont Courtney Cronin qui couvre les Vikings du Minnesota pour ESPN.

« Jeff Dickerson ne me devait rien, et il n’a pas eu à m’aider à saisir une opportunité qui a changé la trajectoire de ma carrière », a déclaré Cronin. « Il m’a appris ce que signifie être un excellent coéquipier, et il m’a mis sur un chemin qui n’aurait pas été possible sans ses conseils. Je suis éternellement reconnaissant pour le temps où j’ai été doté de JD dans ma vie et je continuerai mon coéquipier, mon co-hôte et mon cher ami dans mon cœur avec moi pour le reste de mes jours. »

Dickerson avait d’excellentes relations avec ses collègues. Rob Demovsky, qui couvre les Packers de Green Bay pour ESPN, a expliqué comment Dickerson passerait la nuit chez lui chaque fois que les Bears joueraient contre les Packers à Green Bay. « C’est à quel point JD était un bon ami », a déclaré Demovsky. « Il était le seul journaliste sportif prêt à abandonner ces précieux points Marriott pour rester avec un ami. Il n’y a pas un match que nous attendions plus que lorsque les Bears sont venus à Green Bay, car cela signifiait que JD restait avec nous pour le week-end . »