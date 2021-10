Un journaliste de longue date d’ESPN quitte son emploi avec le réseau pour le mandat de vaccination de Disney

Un journaliste d’ESPN a quitté l’entreprise après avoir refusé de se conformer au mandat de vaccin Disney. Allison Williams, une journaliste secondaire qui couvre le football universitaire et le basket-ball, a annoncé sur une vidéo Instagram qu’elle n’allait pas se faire vacciner car elle et son mari essayaient d’avoir un deuxième enfant. Mais elle a déclaré que sa « demande d’hébergement » avait été refusée.

« La croyance est un mot auquel j’ai beaucoup pensé ces derniers temps, car en plus des appréhensions médicales concernant mon désir d’avoir un autre enfant en ce qui concerne cette injection, je ne suis pas non plus moralement et éthiquement en accord avec cela », Williams dit dans la vidéo. « Et j’ai dû vraiment creuser et analyser mes valeurs et ma morale, et finalement je dois les faire passer en premier.

« Et l’ironie dans tout cela, c’est que beaucoup de ces mêmes valeurs et principes qui me sont si chers sont ce qui a fait de moi un très bon employé et a probablement contribué au succès que j’ai pu avoir dans ma carrière. » Disney commencera vendredi son mandat de vaccination. En septembre, Williams a annoncé qu’elle se retirait de la saison car elle ne se faisait pas vacciner.

« Bien que mon travail soit incroyablement important pour moi, le rôle le plus important que j’ai est celui de mère », a écrit Williams sur Twitter. « Tout au long de notre planning familial avec notre médecin, ainsi qu’un spécialiste de la fertilité, j’ai décidé de ne pas recevoir le vaccin COVID-19 pour le moment alors que mon mari et moi essayons d’avoir un deuxième enfant.

« Ce fut une décision profondément difficile à prendre et ce n’est pas quelque chose que je prends à la légère. Je comprends que les vaccins ont été essentiels dans l’effort pour mettre fin à cette pandémie; cependant, prendre le vaccin en ce moment n’est pas dans mon meilleur intérêt. Après beaucoup de prière et délibération, j’ai décidé que je devais donner la priorité à ma santé familiale et personnelle. Le fait d’être sur la touche me manquera et je suis reconnaissant pour le soutien de ma famille ESPN. J’attends avec impatience le moment où je pourrai reprendre les jeux et le travail que je amour. » Williams, 37 ans, est avec ESPN depuis 2011. Elle a également été journaliste et animatrice pour les Marlins de Miami et a couvert les Panthers de la Floride.