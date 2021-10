Un journaliste de Manchester Evening News appelle à un dégagement total à Manchester United – News 24

L’horrible défaite 0-5 à domicile de Manchester United contre Liverpool hier a été la goutte d’eau pour de nombreux fans de Manchester United qui attendaient patiemment qu’Ole Gunnar Solskjaer fasse un pas en avant en tant que manager.

Le principal correspondant de United des MEN, Samuel Luckhurst, est clairement un fan ainsi qu’un écrivain et a montré sa frustration et son indignation dans sa chronique après la débâcle d’hier.

« Solskjaer a toujours été un entraîneur provisoire et United doit mettre un terme à son règne », a déclaré Luckhurst.

«Il est incapable de rivaliser avec les entraîneurs d’élite car il n’est pas un entraîneur d’élite et ne le sera jamais. Jurgen Klopp a scolarisé l’élève.

Cependant, le journaliste pense que ce n’est pas seulement Solskjaer qui doit partir et qu’il doit y avoir un nettoyage complet, à commencer par le vice-président exécutif Ed Woodward, dont la période de préavis semble s’éterniser.

« Le défi de championnat prévu par United est terminé sans commencer et Solskjaer ne peut pas être le seul à devoir partir.

«Woodward purge toujours son préavis en tant que vice-président exécutif et son contrat doit être résilié avant qu’il puisse être autorisé à commettre une autre erreur.

‘Richard Arnold [Woodward’s intended successor] ne peut pas être le faiseur de roi. La coterie d’entraîneurs de Solskjaer est dépassée.

« United est une équipe si terriblement entraînée que leurs quatre arrières clairs et évidents d’il y a plus de deux ans semblent avoir perdu la mémoire. Solskjaer l’a assemblé au coût de 130 millions de livres sterling et ils étaient en quelque sorte la troisième meilleure défense de haut vol il y a deux saisons.

«Cela avait l’air de l’effondrement de 3-0 à domicile contre Liverpool sous David Moyes en 2014, mais c’était pire. L’atmosphère il y a sept ans et demi était provocante, mais à cette occasion, elle est devenue toxique.

D’une certaine manière, Luckhurst a identifié le gros problème en termes de « où nous allons ensuite ». L’insertion d’un nouveau manager dans la même structure ne résoudra probablement pas la majorité des problèmes du club.

La nomination imminente de l’homme non footballeur Arnold pour remplacer l’homme non footballeur Woodward et la nomination de l’homme non footballeur John Murtough au poste de directeur du football témoignent d’une propriété déterminée à manipuler et à microgérer plutôt que d’employer des footballeurs indépendants qui connaître le jeu à fond.

Peut-être que la gratitude de Solskjaer d’avoir un travail pour lequel il est éminemment sous-qualifié est la principale raison pour laquelle le conseil d’administration s’est battu si fort pour le garder. Il est consentant et ne s’opposera jamais à eux publiquement, ni peut-être même en privé. Mais la mascarade ne peut sûrement pas être maintenue plus longtemps. Quelque chose doit céder et ce sera probablement le mandat du Norvégien.

Ce serait merveilleux de penser qu’avec cela, il pourrait y avoir le genre de dégagement total que Luckhurst demande. D’une manière ou d’une autre, cela semble peu probable tant que la propriété reste enracinée entre les mains de la famille Glazer.