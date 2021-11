Le journaliste de la télévision australienne Matt Doran a admis qu’il était « mortifié » après son interview avec Adele au début du mois. Doran est l’hôte de Channel Seven’s Weekend Sunrise, et il s’est rendu à Londres pour discuter avec Adele le 4 novembre. Doran a admis lors de l’interview qu’il n’avait pas écouté le nouvel album du chanteur, ce qui a conduit Sony Television images en permanence.

L’histoire de Doran a causé beaucoup de drames parmi les téléspectateurs australiens et les fans d’Adele au cours de la semaine dernière, et maintenant il partage enfin sa version des faits dans une déclaration publiée par E! Nouvelles. Doran aurait reçu une copie anticipée du nouvel album d’Adele 30 par e-mail, mais il dit qu’il a complètement raté le message et ne s’est pas rendu compte qu’il était censé l’écouter en vue de leur conversation. Son employeur a dépensé environ 1 million de dollars pour l’envoyer, lui et son équipe de tournage, à Londres pour l’interview, seulement pour lui faire admettre qu’il ne s’y était pas préparé quand Adele lui a demandé ce qu’il pensait de la nouvelle musique.

Désolé, je me suis trompé, Doran est maintenant l’hôte du week-end Sunrise. Et une grande fan d’Adèle, évidemment. – Hunter Smith (@MrHunterSmith) 21 novembre 2021

« Quand je me suis assis pour interviewer Adele, je ne savais honnêtement pas que j’avais reçu par e-mail un aperçu de son album inédit », a déclaré Doran. « J’ai découvert plus tard qu’il m’avait été envoyé sous forme de lien ‘carte électronique’ après notre atterrissage à Londres la veille de l’entretien. Lors de mes longues discussions téléphoniques avec les représentants de Sony à l’avance, on ne m’a jamais dit qu’une copie d’aperçu était en cours. disponible. »

Doran s’est excusé pour la confusion, mais a déclaré qu’il était « dévasté que ses fans se voient refuser cette interview ». Sony aurait décidé de mettre en ligne l’interview, et Doran pense que les fans passent à côté de ce qui était encore une discussion précieuse.

« C’était un oubli », a-t-il déclaré. « Mais PAS un camouflet délibéré. ​​C’est l’e-mail le plus important que j’aie jamais manqué, et je suis mortifié et m’excuse sans équivoque. »

C’est absolument hilarant. Channel Seven dépense 1 million de dollars pour marquer l’interview de l’année seulement pour que leur journaliste le baise en n’écoutant pas l’album avant l’interview. Incroyable. pic.twitter.com/7lQsgy1wEV – Albert Santos, une exclusivité Disney Plus Star (@albertinho) 20 novembre 2021

Les fans n’ont pas vu l’interview par eux-mêmes, bien sûr, mais certaines rumeurs ont suggéré qu’Adele « est sortie » du plateau quand elle a appris que Doran n’avait même pas écouté son album. Doran a déclaré que c’était faux, continuant: « Suggérer que l’interview était irrespectueuse – ou qu’Adele est sortie – est incorrect. En fait, cela s’est bien déroulé dans le temps et nous avons eu une excellente relation. Adele était hilarante, engageante, généreuse, honnête et profond. Pour mémoire, je n’ai jamais dit : ‘Je n’ai pas écouté votre album.’ J’ai dit : ‘Je n’ai eu que le privilège d’entendre ‘Easy On Me’, et déjà on dirait que tu as produit quelque chose d’extraordinaire.' »

Doran a été retiré des ondes pendant deux semaines après la dérapage, mais selon un rapport du Guardian, il n’a pas été formellement sanctionné pour l’accident. Pourtant, les fans d’Adele sur les réseaux sociaux sont furieux à l’idée que quelqu’un rate une opportunité comme celle-ci par erreur.