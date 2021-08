Un journaliste de WaPo parle du sauvetage de Kaboul par les forces spéciales britanniques – RedState ⋆ .

in

Alors qu’Impotent Dementia Joe a interdit à l’armée américaine de quitter l’aéroport de Kaboul pour éviter le risque que des soldats et des civils soient attaqués par des terroristes, nos alliés en Grande-Bretagne organisent des opérations spéciales dans la région afin d’assurer la sécurité de leur population à l’aéroport, et hors du pays déchiré par la guerre.

Un journaliste du Washington Post a eu la chance de voir ces forces spéciales britanniques croiser son chemin, et ils l’ont emmenée, ainsi qu’un membre du personnel afghan de WaPo et sa famille sous leur aile, les escortant jusqu’à l’aéroport et les embarquant en toute sécurité sur un vol américain au départ de le pays.

Du Daily Mail britannique :

Un journaliste du Washington Post a expliqué comment les troupes britanniques l’ont aidée, elle et ses amis, à fuir l’Afghanistan, alors que la pression monte face au refus persistant des forces américaines de quitter l’aéroport de Kaboul. Susannah George a raconté comment elle et le personnel afghan du journal ont pu s’accrocher à une évacuation distincte dirigée par les troupes britanniques, après les avoir repérés et demandé de l’aide pour fuir. Cela les a vus voyager à la hâte le long d’une route vers l’aéroport Hamid Karzai de Kaboul dans des voitures blindées conduites par des agents de sécurité privés. Ces routes étaient protégées de l’ingérence des talibans par le personnel militaire britannique, avant de se rendre à la porte de sécurité de l’aéroport lui-même, qui était occupée par des troupes américaines. George n’a pas fait d’autres commentaires sur les troupes qui ont aidé à la sauver, mais le Special Air Service (SAS) d’élite du Royaume-Uni a été enrôlé pour sauver les Britanniques piégés dans le pays déchiré par la guerre. Son voyage difficile contredit l’affirmation du président Biden selon laquelle toute personne possédant un passeport américain serait autorisée à franchir les points de contrôle.

Choc. Mais Biden a été pris dans plusieurs affirmations qui se sont révélées fausses. Dangereusement faux.

Comme mon collègue Brandon Morse l’a écrit,

Le département d’État insiste sur le fait qu’il a un « engagement spécial » envers les membres du personnel de l’ambassade qui « ont subi des épreuves, de la douleur et des pertes en raison de leur dévouement à travailler avec nous pour construire un avenir meilleur pour tous les Afghans ». Comme le détaillent les rapports de ma collègue Hollie McKay, la situation sur le terrain à Kaboul n’est pas seulement dangereuse, elle est déroutante. Comme le lui a dit un homme, on ne sait jamais quand une attaque arrive ou d’où elle va venir. Les rapports d’enseignants locaux qui ont bravé l’aéroport racontent des histoires de presque mourir alors qu’ils cherchaient un moyen d’entrer. Streiff a également écrit un article avec des exemples de la gravité de la situation, avec des vidéos de personnes suppliant et pleurant pour être autorisées à entrer à l’aéroport, les gens passent leurs bébés devant la foule pour être emmenés, et des coups de feu aléatoires se produisent de temps en temps.

La confusion semble être à l’ordre du jour du gouvernement des États-Unis. Honteusement, entre l’attachée de presse américaine et son allumeur de gaz, le département d’État pétant des licornes et le Pentagone faisant des excuses, les sables manquent du sablier sur le sort des citoyens américains, sans parler des Afghans qui nous ont aidés pendant l’occupation.

Les forces britanniques semblent n’avoir aucune confusion à ce sujet ; ils font le travail, même quand ce n’est pas leur travail à faire :

George a rappelé que le jour où l’équipe du Post devait partir, les troupes britanniques étaient arrivées au complexe de sécurité où elle séjournait pour escorter une évacuation plus importante et elle leur a demandé de l’aider à l’escorter, elle et son groupe, qui n’étaient pas loin, dans le aéroport. “Au départ, les hommes étaient prudents avant de nous aider”, a-t-elle écrit. «Nous ne faisions pas partie de leur évacuation, et l’officier a dit qu’ils avaient besoin de l’approbation de l’ambassade des États-Unis. Mais après quelques appels téléphoniques, ils ont accepté de faire signe à Tassal, un autre employé du Washington Post et à leurs familles, de passer le poste de contrôle des talibans.

Cela semble être le mot d’ordre, même avec des sociétés privées qui se mobilisent également pour garantir que leurs employés retournent en sécurité aux États-Unis. Notre rédactrice en chef Kira Davis a rendu compte du sauvetage par Fox News de trois ressortissants afghans et de leurs familles, ainsi que de leur propre personnel, soit 24 âmes en tout.

La dernière pièce du Pentagone est d’activer la flotte aérienne de réserve civile vieille de 70 ans, qui permet au gouvernement de charger des compagnies aériennes privées de transporter des réfugiés depuis des bases militaires et d’autres points de contrôle désignés dans le monde, vers les États-Unis, afin de permettre des avions militaires pour se concentrer sur l’évacuation des civils de Kaboul. Cependant, la politique changeante de l’administration Biden et son incapacité à accepter le blâme pour ce qui est vraiment une débâcle – une débâcle qui se déroule toujours – continueront d’élargir le théâtre de l’échec et obligeront nos alliés et nos entreprises privées à combler le vide.