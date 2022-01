Un journaliste demande de normaliser le vide en partageant son lapse en direct

Donner des informations en direct et dans la rue comporte des risques qui peuvent conduire aux moments typiques « avale-moi la terre » dont souffrent souvent les journalistes et qui deviennent viraux. Ce qui est moins normal, c’est qu’une journaliste partage sa propre erreur sur ses réseaux, comme elle l’a fait ce lundi Image de balise Lara Escudero, journaliste pour Informativos Telecinco.

Le journaliste couvrait en direct le cas d’un homme atteint de Covid-19 décédé dans un hôpital de Huesca après avoir reçu un traitement à l’ozone, autorisé par un juge selon les critères des professionnels de la santé.

« Le juge a autorisé le traitement, mais attention… », dit Escudero quand, soudain, il se tut et il regardait son téléphone portable essayant de récupérer le fil. « Excusez-moi », a-t-il ajouté juste avant que la production ne revienne rapidement sur le plateau pour montrer Pedro Piqueras et sortir son partenaire du pétrin.

Les facteurs modifient le produit. Aujourd’hui était une mauvaise journée. Personnel et professionnel. Je suis resté en ⬜️ et je n’ai pas pu me sortir de la boucle. Merci infiniment aux collègues qui ont été « là ». A tous pour votre compréhension. Mes excuses au public, pour ne pas avoir fini l’info. (fil) pic.twitter.com/fYzjFEQqPx – Lara Escudero (@Laraesku) 3 janvier 2022

La jeune femme a tenu à partager ce lapsus avec tous ses followers à la fois sur son profil Instagram et sur Twitter. « Les facteurs modifient le produit. Aujourd’hui a été une mauvaise journée. Personnelle et professionnelle. Je suis devenu vide et je n’ai pas pu sortir de la boucle« , Expliquer.

Le journaliste a tenu à remercier « un merci infini aux collègues qui sont passés par là. A chacun pour sa compréhension », en plus de s’excuser auprès de l’assistance de n’avoir pas pu finir de donner l’information.

« Il y a des jours et des jours, et aujourd’hui n’était pas le jour. Je poste cette vidéo (un peu gênée) pour rendre la normalité visible», poursuit le journaliste. Les reporters ont aussi quelque chose d’humain et parfois nous ne sommes pas à la hauteur en matière d’information. De ceux-ci, nous apprenons. Beaucoup. Merci à tous », conclut-il.

En apenas 12 horas en las redes, el vídeo y la reflexión de la joven ya acumulan miles de ‘likes’ en Instagram y Twitter, además de centenares de comentarios mostrando el apoyo a la reportera de Telecinco y agradeciendo que comparta esta lección de naturalidad con les spectateurs.

