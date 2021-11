Un journaliste des Lakers dénonce Russell Westbrook pour son manque de respect

Les Lakers de Los Angeles ont été embarrassés par les Timberwolves du Minnesota 107-83 vendredi soir.

Comme si cette marge de victoire et les moqueries flagrantes de Karl-Anthony Towns à leur égard ne suffisaient pas, LA a subi une autre indignité lorsqu’un journaliste de l’équipe a appelé Russell Westbrook publiquement sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qui a particulièrement agacé ledit journaliste ?

Les actes irrespectueux répétés de Westbrook.

La réaction des fans aux critiques a semblé mitigée :

Ce n’est pas non plus amusant d’attendre les joueurs, de transcrire ce qu’ils disent et d’écrire des histoires jusqu’à 2 heures du matin. Le respect va dans les deux sens.

– Ryan Ward (@RyanWardLA) 13 novembre 2021