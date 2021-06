Un journaliste d’investigation révèle les liens du gouvernement américain avec le PCC et les camps de la mort pour les prélèvements d’organes ⋆ 10z viral

Le journaliste d’investigation Mitchell Gerber a exposé les liens du gouvernement américain avec le Parti communiste chinois dans une interview explosive sur The Stew Peters Show.

Le journaliste d’investigation Mitchell Gerber, qui a passé sa carrière à faire la lumière sur les violations des droits de l’homme perpétrées par le Parti communiste chinois, a fait une apparition sur The Stew Peters Show pour discuter des liens du gouvernement américain avec le PCC, qui a récolté avec force le les organes de centaines de milliers d’innocents à des fins lucratives dans des hôpitaux et des camps de concentration mandatés par l’État communiste dans tout le pays pendant des décennies, alors que les médias occidentaux sont restés douteusement silencieux.

“C’est un règne de terreur qui a tué 100 millions de personnes, détruit et décimé 5 000 ans de culture chinoise, et massacre des centaines de milliers de prisonniers d’opinion innocents dans des hôpitaux mandatés par l’État sous l’armée chinoise, commencé en 1999, prélever leurs organes de leur vivant », a expliqué Gerber. « Il n’y a aucun autre régime qui récolte des innocents dans des camps de concentration, au moins 252 camps de concentration, 36 camps de la mort et plus de 1 800 hôpitaux, transformant leurs médecins en meurtriers et tuant ces personnes de leur vivant pour leurs organes, et alimentant un milliard de affaires en dollars.

L’interview brosse un tableau sombre du génocidaire du Parti communiste chinois, qui, selon Gerber, a infiltré le gouvernement américain aux plus hauts niveaux. « Il y a beaucoup d’agents du PCC. Par exemple, Joe Biden, Obama, Clinton ont permis que cela se produise car ils sont profondément impliqués dans la pédophélie et le trafic d’enfants, qui est également sur le point de sortir », a déclaré Gerber. « Il y a eu des espions – Eric Swalwell, Mitch McConnell, Nancy Pelosi et Dianne Feinstein, pour n’en nommer que quelques-uns, qui se sont alignés et de connivence avec le Parti communiste chinois. »

“Il y a certaines personnes dans le gouvernement américain, le gouvernement britannique, le gouvernement australien, les sociétés multinationales, cela va bien au-delà des frontières américaines, qui sont complices”, a poursuivi Gerber. “The Australian – le plus grand journal d’Australie, a publié une base de données de plus de 2 millions d’espions communistes chinois qui se sont infiltrés dans le gouvernement américain, le Royaume-Uni, le gouvernement australien et les sociétés multinationales.”

Gerber a également critiqué le gouvernement et les médias américains pour avoir dissimulé le documentaire électoral anti-PCC de Mike Lindell qui exposait « le Parti communiste chinois truquant les élections sous nos yeux en utilisant les systèmes du Dominion et en les finançant pour 400 millions de dollars. Sans parler d’Hollywood, des multinationales et de Joe Biden, qui a été installé par le PCC.

“Ils l’appellent China Joe pour une raison”, a répondu Peters, qui a évoqué le fait que Joe Biden, en tant que vice-président, s’est rendu en Chine communiste sur Air Force 2 avec son fils Hunter Biden en 2013 pour rencontrer les partenaires commerciaux chinois communistes de Hunter. . À l’époque, Hunter Biden était en train de former un fonds de capital-investissement chinois, avec l’intention de lever des fonds auprès de la Chine communiste. Dix jours plus tard, l’entreprise de Hunter a conclu un accord avec la Banque de Chine appartenant à l’État communiste et a créé un fonds d’investissement d’un milliard de dollars appelé Bohai Harvest RST, avec Hunter Biden en tant que membre du conseil d’administration.

Gerber a décrit les révélations sur la corruption du PCC-Biden avec un mot, “trahison”. L’interview complète révolutionnaire peut être trouvée sur Red Voice Media.