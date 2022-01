Un journaliste dit que les Spurs ont fait une « très bonne offre » pour un homme de 28 ans, mais ils pourraient ne pas l’avoir

Photo de Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via .

S’exprimant sur la chaîne YouTube de The Football Terrace, Dean Jones a partagé ce qu’il sait de la situation d’Antonio Rudiger et des liens en cours avec Tottenham.

Le demi-centre allemand est en fin de contrat cet été, et il a été rapporté sur The Transfer Window Podcast ce week-end que le défenseur avait refusé la dernière offre de contrat de Chelsea.

Il semble que Rudiger soit sur le point de quitter Stamford Bridge, et Jones affirme maintenant que Tottenham a fait une très bonne offre au joueur de 28 ans. Cependant, en raison de l’intérêt de certains des plus grands clubs européens, il ne pense pas que Rudiger se retrouvera dans le nord de Londres.

Qu’est-ce que Jones a dit à propos de Rudiger?

Le journaliste a partagé les informations dont il dispose sur le défenseur.

« Je ne pense pas qu’il (Rudiger) soit désespéré de rester en Angleterre, mais je ne pense pas non plus qu’il se considère si fidèle à Chelsea qu’il ne puisse pas envisager cela. Tottenham est aussi pour lui. Je ne pense pas qu’ils l’auront, mais ils ont fait une très bonne offre, il y a évidemment aussi le Real Madrid, le Bayern Munich et le PSG », a déclaré Jones.

Photo de Catherine Ivill/.

Décision difficile

Rudiger fait face à une décision difficile cet été.

Un déménagement à Tottenham aurait du sens à bien des niveaux. Il pourrait rester à Londres où il est apparemment installé et il retrouverait un manager qu’il connaît très bien sous la forme d’Antonio Conte.

Cependant, un transfert au PSG, au Bayern ou au Real Madrid lui donnerait probablement plus de chances de gagner de l’argenterie majeure aux niveaux national et européen.

C’est une décision difficile, mais pour être honnête, c’est une position brillante en tant que joueur.

Photo de Visionhaus/.

