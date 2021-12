Un journaliste dit que Liverpool aime la star anglaise « dynamique », il est ouvert au déménagement

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, le journaliste Ian McGarry a affirmé que Liverpool était intéressé par la signature de Bukayo Saka d’Arsenal.

L’international anglais a fait des vagues en Premier League au cours des 18 derniers mois, et bien qu’il soit considéré comme le futur homme vedette d’Arsenal, Liverpool veut le pincer aux Gunners.

En effet, McGarry affirme que Liverpool aime le jeune, tandis que le joueur et ses représentants sont également intéressés par un déménagement à Anfield.

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

BridTV

7493

Équipe de la saison demi-saison et récompenses | HITC Sevens Spécial Noël

930141

930141

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit à propos de Saka ?

Le journaliste a partagé ce qu’il sait de la star d’Arsenal.

« Nous commencerons par Liverpool et son intérêt pour Bukayo Saka, l’attaquant d’Arsenal et international anglais qui a fait une réelle impression avec ses récentes performances », a déclaré McGarry.

«Nous avons signalé sur le podcast de la fenêtre de transfert que Liverpool se tourne vers l’avenir en ce qui concerne le fait qu’il s’attend à vendre au moins deux de ses joueurs attaquants. Saka est quelqu’un qui est un joueur qui convient au style de Liverpool. Il est dynamique dans la façon dont il convertit les occasions et c’est aussi quelqu’un qui peut jouer à différentes positions.

McGarry a ensuite eu une discussion sur la valeur de Saka et sur la façon dont il s’intégrerait dans l’équipe de Liverpool, avant de déclarer qu’Arsenal souhaitait en fait prolonger son contrat.

« D’après ce que j’ai compris, il y a eu des discussions avec ses représentants pour lui donner un surclassement de contrat à Arsenal, ils se rendent compte qu’ils ont un talent entre les mains qui pourrait valoir beaucoup plus d’argent à l’avenir, mais aussi, d’un point de vue sportif, quelqu’un qui s’impose comme un starter dans une équipe qui s’est améliorée ces derniers mois, et Saka a fait partie de ce processus », a déclaré McGarry.

Cependant, alors qu’Arsenal souhaite peut-être donner à Saka un nouvel accord, McGarry dira plus tard dans le podcast que le joueur serait ouvert à un déménagement à Liverpool.

« Liverpool, comme vous le dites à juste titre, serait en mesure de lui fournir l’opportunité et la plate-forme de jouer et de concourir au plus haut niveau, et ce serait certainement quelque chose qui, m’a-t-on dit, lui et ses représentants seraient intéressés, », a déclaré McGarry.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Quelle signature

Quelle signature ce serait pour Liverpool.

Oui, Saka n’est pas dans le moule de Sadio Mane ou Mohamed Salah en ce sens qu’il est un buteur né – après tout, il n’a que 11 buts en Premier League à son actif en 78 apparitions, mais Jurgen Klopp pourrait l’entraîner si donné la chance.

C’est un joueur avec un potentiel énorme, et si les Reds pouvaient l’éloigner des Emirats, ils obtiendraient une future superstar.

Bien sûr, faire sortir Saka d’Arsenal est plus facile à dire qu’à faire. Le jeune est diplômé de l’académie et il doit beaucoup au club londonien.

Tenez compte du fait qu’Arsenal s’améliore sous Mikel Arteta et il est juste de dire que Saka pourrait être enclin à donner un peu plus de temps aux Gunners.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, « Pas de question » : l’icône de Liverpool soutient le duo pour « intensifier » après les départs de janvier