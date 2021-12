Un journaliste dit que Liverpool pourrait vendre une « légende » et acheter un remplaçant en janvier

Photo par Alex Livesey/.

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, Duncan Castles a affirmé que Liverpool était ouvert à la vente de Divock Origi et à l’achat d’un remplaçant à l’identique en janvier.

Origi a été l’homme du moment pour Liverpool au cours des deux dernières semaines. Il a marqué des buts gagnants contre les Wolves et l’AC Milan avant de rater le match contre Aston Villa en raison d’une blessure.

Cependant, malgré l’héroïsme d’Origi, Castles est amené à croire que les Reds sont prêts à vendre le Belge.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

Qu’est-ce qui a été dit sur Origi ?

Castles a partagé ce qu’il sait des plans de transfert de Liverpool.

« Les informations que j’ai sur ce que Liverpool veut faire dans cette fenêtre ne se concentrent pas sur les défenseurs centraux. C’est un attaquant, un attaquant rapide de qualité supérieure et peut-être un renfort au milieu de terrain », a déclaré Castles.

« De plus, il y a l’idée que s’ils obtiennent un preneur pour Divock Origi dans cette fenêtre au bon prix, ils iront chercher un avant-centre du type d’Origi pour faire comme Origi l’a fait et être ce joueur qu’ils utilisent dans certaines circonstances et dans les moments où ils ont besoin de sauver des jeux.

Pas facile

C’est bien beau pour Liverpool d’avoir l’idée de vendre Origi et de le remplacer par un autre joueur qui peut être un super remplaçant, mais ce n’est pas une tâche facile.

Rio Ferdinand a déclaré plus tôt cette semaine que seuls certains joueurs peuvent quitter le banc comme le fait Origi, et il ne sera pas facile pour le club du Merseyside de trouver un autre joueur comme celui-là.

Origi est plus qu’heureux de jouer ce rôle en tant qu’option de rotation, et nous ne pouvons pas imaginer qu’il existe de nombreux joueurs de qualité qui seront heureux d’être le troisième ou le quatrième choix.

Liverpool voudra peut-être y réfléchir à deux fois avant de laisser partir Origi. Après tout, il y a une raison pour laquelle Jurgen Klopp l’a qualifié de « légende ».

