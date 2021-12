Un journaliste dit que Liverpool veut recruter un joueur similaire à son joueur de 29 ans

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert, Duncan Castles a partagé un aperçu des plans de transfert de Liverpool en janvier.

Les Reds veulent signer un nouvel attaquant dans la fenêtre d’hiver. En partie à cause des engagements de Mohamed Salah et Sadio Mane lors de la Coupe d’Afrique des Nations tout au long de cette période.

Castles affirme que Liverpool veut en fait un joueur similaire à Salah et Mane en ce sens qu’ils aimeraient signer un attaquant qui a la même vitesse fulgurante que les joueurs de 29 ans.

Qu’est-ce qui a été dit sur Liverpool ?

Castles dit que les Reds veulent signer un attaquant qui a une vitesse similaire à Salah et Mane.

« Ils sont satisfaits de Diogo Jota depuis qu’il a rejoint le club, mais idéalement, me dit-on, ils recherchent un autre joueur qui a le rythme supplémentaire que Mo Salah et Sadio Mane ont, donc un autre super-rapide en avant pour ajouter à l’attaque. Une partie de cela est évidemment motivée par la Coupe d’Afrique des nations », a déclaré Castles.

Bonne idée

Liverpool a certainement la bonne idée ici.

S’ils doivent perdre Mane et Salah pendant un certain temps, le meilleur remplaçant est probablement un joueur comparable.

Le rythme est sans doute la plus grande force de Mane et Salah, et avec Klopp jouant un style de pressing qui utilise des contre-attaques rapides, les Reds ont besoin d’une ligne de front vraiment rapide pour que cela fonctionne.

Bien sûr, trouver un joueur aussi rapide est plus facile à dire qu’à faire, il sera donc intéressant de voir pour qui le club du Merseyside finira par aller.

