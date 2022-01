Un journaliste dit que Spurs, 27 ans, avait l’air furieux contre Ndombele dimanche

Photo par Alex Davidson/.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Alasdair Gold a partagé ce qu’il a remarqué lorsque Tanguy Ndombele a été remplacé contre Morecombe dimanche.

Le milieu de terrain français n’a pas fait de son mieux ce week-end et il a été remplacé en seconde période.

Malgré le fait que les Spurs poursuivaient le match, Ndombele a quitté le terrain à un rythme incroyablement lent, et il est juste de dire que beaucoup dans le stade n’étaient pas satisfaits des actions de l’ancien Lyonnais.

Cependant, il n’y avait pas que les fans qui étaient en colère. Gold dit qu’il a remarqué qu’un certain nombre de joueurs de banc des Spurs semblaient plutôt déçus et en colère contre le milieu de terrain.

Que dit Gold à propos de Ndombele ?

Le journaliste a partagé ce qu’il a remarqué lorsque Ndombele a été remplacé.

«C’était aussi l’autre chose, vous pouviez le voir sur le banc. Alors qu’il (Ndombele) passait, je pouvais les voir là-bas quand je le regardais et sur les photos après. On pouvait voir Sonny, Dier, Romero et Reguilon et ils le regardaient tous. Dier avait l’air furieux et ils le regardaient comme ‘nooon’ », a déclaré Gold.

Tout le droit d’être en colère

Ce n’est jamais agréable de voir des choses comme ça, mais il faut le dire, Dier a toutes les raisons d’être fâché contre Ndombele.

Lorsque vous perdez contre une équipe de League One en FA Cup, vous vous attendez à une perte de temps, mais pas de la part de l’équipe qui est derrière.

Ndombele a brûlé de précieuses secondes au compteur, et tandis que les Spurs sont finalement revenus pour gagner, les choses auraient facilement pu mal tourner un autre jour.

Dier avait l’air en colère contre son coéquipier, et nous pouvons absolument comprendre pourquoi.

