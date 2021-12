Un journaliste dit qu’un joueur des Spurs est sur le point de quitter le club, ce qui a coûté des frais à 8 chiffres l’année dernière

Photo de Robin Jones/.

Fabrizio Romano a affirmé que Matt Doherty était sur le point de quitter Tottenham Hotspur pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Tottenham n’a signé l’ancien arrière droit des Wolverhampton Wanderers pour 15 millions de livres sterling qu’à l’été 2020.

Mais les 18 premiers mois n’ont pas été brillants pour l’Irlandais chez les Spurs.

L’Athletic a rapporté la semaine dernière que les Lilywhites souhaitaient le faire partir en janvier.

Et Romano, s’exprimant mardi dans son podcast Here We Go, a affirmé qu’il y avait une « forte chance » que le défenseur parte.

Il a déclaré à son podcast Here We Go : « Doherty a de sérieuses chances de partir en janvier. Tottenham pense également aux sorties. Doherty va partir.

Surprenant?

Eh bien, non pas exactement.

Doherty a commencé le match nul 1-1 de Tottenham à Southampton hier après-midi.

Mais le fait que Fabio Paratici ait signé Emerson Royal de Barcelone l’été dernier devrait indiquer que même alors, l’Italien avait des réserves sur le joueur.

N’oubliez pas que Japhet Tanganga a également montré d’énormes promesses à ce poste à certains moments et il pourrait simplement devenir l’adjoint d’Emerson, si l’ancien homme des Wolves partait effectivement.

À 29 ans, Doherty reste dans la fleur de l’âge et si Antonio Conte ne semble pas convaincu par lui, alors partir est certainement la meilleure option pour toutes les parties.

