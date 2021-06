Un journaliste d’ITV News s’en prend aux chahuteurs dans une diatribe grossière – “Je vais te défoncer !” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Callum Watkinson, journaliste d’ITV Central, filme à Broad Street, Birmingham, alors qu’il est distrait. Dans un clip de 53 secondes partagé sur Twitter, on peut voir M. Watkinson marcher vers un homme.

Il explose : « Je ne suis pas de la classe supérieure que toi mon pote, j’essaie juste de faire un travail ! Avez-vous un travail ?” auquel l’individu répond : “Oui, j’en ai.”

M. Watkinson poursuit: “Eh bien, ne f*** fais-le, et je ne viendrai pas sur ton lieu de travail pour commencer f** avec vous.”

Il ajoute : “Tu me mets encore derrière moi, je vais f** t’éclater.”

La vidéo a été partagée par ImJustBrum.

La vidéo ImJustBrum a été partagée par Luke Addis.

Plus tard, il dit « Pourquoi ne vas-tu pas chercher un travail et je viendrai derrière toi et commencerai à être un idiot » tout en dansant une gigue.

M. Watkinson a poursuivi : « Où travaillez-vous ? Footlocker? Ou McDonald’s ?

« Mon pote, pourquoi ne pas être désolé d’avoir essayé de gâcher mon travail ? Et ça ? Savez-vous à quel point il est difficile de diffuser en direct devant un demi-million de personnes ? Savez-vous à quel point il est difficile de se concentrer ?

“C’est assez difficile, sans que quelqu’un en arrière-plan dise ‘Ooh, je suis à la télé !'”

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter se sont moqués du journaliste pour avoir été “absolument secoué” par le groupe.

D’autres ont déclaré qu’il avait besoin de « reprendre le contrôle » après l’échange intense.

Un utilisateur a déclaré : « ?

Certains utilisateurs ont soutenu le journaliste pour avoir tenu tête au groupe, mais d’autres ont souligné que “c’est la chance qu’ils prennent de filmer en direct”.

Express.co.uk a contacté ITV Central pour commentaires