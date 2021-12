Un journaliste du jeu pense que le prochain Zelda: BOTW 2 Reveal est susceptible d’être en 2022

Image : Nintendo

Au cours de la semaine dernière, certains fans de Nintendo sur les réseaux sociaux se sont convaincus qu’une « première mondiale » que nous aurons aux Game Awards de cette année est liée à La Légende de Zelda : Breath of the Wild suite.

Tout découle d’un tweet de l’hôte et organisateur Geoff Keighley – mentionnant à quel point il était « honoré » de révéler un projet sur lequel il travaille avec un développeur depuis 2,5 ans. Le « battage médiatique » a depuis fait boule de neige, mais avant que vous ne soyez trop excité, vous voudrez peut-être continuer à lire.

Dans le dernier podcast Nate the Hate, hébergé par l’initié de Nintendo Nate Drake – qui a révélé avec précision le niveau NSO N64 plus cher de Nintendo, son collègue « initié » et journaliste de jeu VentureBeat Jeff Grubb a partagé ses propres réflexions – notant à quel point il ne s’y attend pas vraiment pour voir la prochaine grande aventure de Link présentée lors de la remise des prix annuelle de cette année.

Voici les propres prédictions de Grubb sur les plans futurs de Nintendo pour BOTW 2, lorsqu’on lui a demandé si le titre prévu figurerait aux Game Awards de cette semaine le 9 décembre. Il convient de souligner qu’il pense également qu’il serait probablement publié « plus près » vers la fin de l’année prochaine s’il atteint même 2022 :

« Je suis du côté du ‘non’ – la bande-annonce de l’E3 est en fait trop proche, elle est trop proche… ce jeu [Zelda: BOTW 2] Probablement [is] ne sortira pas avant la fin de l’année prochaine, s’il sort en 2022. Et donc oui – non… s’ils le font, ce qui se passe, c’est que nous obtenons le nom et qu’ils nous montrent une bande-annonce qui explique pourquoi le nom est si important, peut-être que c’est prêt et que ce serait différent de ce qu’ils ont montré à l’E3, mais Je pense toujours que la prochaine fois que nous verrons ce jeu, ce sera probablement l’E3 ou un Direct dédié à Zelda, à peu près à cette époque peut-être quelques mois avant, peut-être deux avant, alors oui. »

Nate a ajouté à cela avec ses propres pensées – mentionnant comment Nintendo retenait le nom, pour éviter d’en révéler trop :

« Tu vois, je suis d’accord avec toi – parce que la façon dont ils ont [Nintendo] traité le jeu et le nom, ils ont dit que le nom allait révéler certains de ces secrets que le jeu détient, donc vous ne voudriez pas montrer qu’un an à l’avance, vous voudriez garder cela plus près de la réalité date de sortie, donc ça me semble un peu trop tôt, pour lui donner un titre officiel. »

Quant au remaster présumé de Metroid Prime, Jeff n’en est pas si sûr non plus. Bien qu’il admette que ce serait le bon moment pour le montrer, il réitère qu’il n’est pas sûr que Nintendo dévoilera des jeux aux Game Awards cette année et pense qu’il serait plus probable de montrer une bande-annonce pour quelque chose comme le prochain film d’animation Super Mario. .

Plus tard dans le podcast, Grubb a mentionné que ce serait également le bon moment pour un jeu comme le rumeur Xenoblade Chroniques 3.En fin de compte, il pense qu’il est probablement préférable de « n’attendre rien »:

« Nous pourrions créer ce battage médiatique, mais les gens ne devraient peut-être rien attendre et peut-être être heureux s’ils obtiennent quoi que ce soit. »

Jeff Grubb a des antécédents relativement fiables et bien que ce ne soient que ses « prédictions » pour la prochaine émission des Game Awards, il a prédit avec précision que BOTW 2 apparaîtrait à l’E3 Direct de Nintendo avant l’événement.

Pensez-vous que nous verrons la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild aux Game Awards de cette année ? Qu’en est-il du remaster présumé de Metroid Prime? Laissez vos propres pensées ci-dessous.