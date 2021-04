Un journaliste du journal conservateur affirme que Kamala Harris a utilisé un avion “ luxueux ” pour se rendre au New Hampshire ⋆ .

Nous ne savons vraiment pas quoi en penser. Cela peut être l’une des deux choses et peut-être une combinaison des deux.

Cet après-midi, le vice-président Harris a pris un petit avion pour un voyage en Laconie, dans le New Hampshire. Le gouvernement l’a placée dans l’Armée de l’Air équivalente à un jet Gulfstream V, car la piste en Laconie est trop courte pour accueillir un 757 typique (ou la version militaire du 757 que le vice-président utilise normalement). Ceci, bien sûr, est parfaitement logique pour nous en tant que solution parfaite au non-problème parfait.

Et pourtant, le journaliste de la piscine, David Martosko du Daily Mail TV, clairement conservateur, a écrit:

Pool a embarqué dans un avion beaucoup plus petit et plus luxueux que ce qui est typique pour les voyages de presse de la Maison Blanche. C’est un Air Force C-37a, la version militaire d’un Gulfstream V. On nous dit que la piste d’atterrissage en Laconie dans le New Hampshire est trop courte pour l’avion C-32 (un Boeing 757 modifié par l’armée) qui transporte généralement des vice-présidents américains.

Il y avait deux autres avions alignés à nos côtés sur le tarmac, dont un portant la fameuse livrée des avions AF1 / AF2. Sinon, les trois semblaient identiques. L’autre avion non marqué a décollé, nous donnant une vue claire de l’avion de VPOTUS et de sa trajectoire d’arrivée.

Votre pooler est campé, manger un petit-déjeuner emballé fourni dans un siège de première classe bleu subventionné par les contribuables dont le seul rival à bord est un canapé latéral dans la cabine avant.

D’accord…

Mediaite dit:

L’avion coûte environ un quart de moins à fonctionner que la version plus grande, et les organes de presse sont responsables de rembourser au gouvernement les sièges de leurs journalistes lors de voyages comme celui-ci, même les plus sophistiqués.

Donc, encore une fois, il y a deux explications dans notre esprit. Premièrement, le journaliste de la piscine doit déposer quelque chose sur le voyage et un saut dans l’étang dans le New Hampshire pour que certaines séances de photos pré-arrangées n’aient pas beaucoup de détails juteux ou de vraies nouvelles. Alors pourquoi ne pas noter que c’est un peu bizarre pour un vice-président de voler dans un Gulfstream V, et encore plus étrange pour le journaliste d’être dans un jet de luxe?

Ou, le Pool Reporter essaie de créer une sorte de fausse indignation quant à la façon dont une femme de couleur peut se sentir si puissante qu’elle a besoin d’un avion de luxe pour ces petits voyages comme celui-ci et que les citoyens devraient être scandalisés qu’ils en paient le prix. tout ce luxe… aller chez une femme de couleur Vice-présidente!

C’est juste étrange et si c’est le numéro deux, alors ils doivent se remettre d’eux-mêmes et s’y habituer, ce qui est plutôt bon à dire.

****

Paix, vous tous

Jason

